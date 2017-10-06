На северо-западе Москвы загорелся жилой дом

В Москве ранним утром 6 октября произошел пожар. Загорелась одна из квартир жилого дома на улице Кулакова.

Из здания были эвакуированы 25 человек. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося устанавливаются.