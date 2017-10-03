Пьяный полицейский с двумя сообщниками напал на скорую

В Москве совершено нападение на водителя скорой помощи. ЧП произошло на улице Белозерская, пишет газета "Известия".

Как установили правоохранители, в салон медицинской машины проникли трое злоумышленников. Они избили водителя и разбросали служебную документацию.

В ходе проверки полиция выяснила, что одним из нападавших являлся сотрудник столичного ОМВД Хорошево-Мневники. В момент ЧП он находился не на службе.