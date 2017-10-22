Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из станций метро в Гонконге сняли, как пассажир подземки толкнул на рельсы уборщицу вестибюля. К счастью, поезд в этот момент не приближался, и девушка отделалась от падения.

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