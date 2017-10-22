Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы
Нарушителя, который подверг жизнь и здоровье девушки опасности, незамедлительно задержали. Им оказался 56-летний мужчина. О мотивах его поступка ничего не сообщается. Полиция проводит расследование по факту произошедшего.
Певец дал откровенное интервью
Актриса отметила, что все обвинения могут быть лишь домыслами со стороны невесты молодого человека
Тело солиста группы "Джига Подождет" преступники закопали на сопке Холодильник во Владивостоке
Участница телестройки не смогла сдержать эмоций в кабинете врача