Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро

Видео наезда поезда на человека попало в Сеть. Мужчина пытался перебежать пути прямо перед составом.

На шокирующих кадрах видно, как пострадавший пытается вылезти на платформу, но не успевает и попадает под колеса поезда. Его затянуло в щель между платформой и вагоном и несколько раз прокрутило вокруг своей оси. В конце ролика видно, как тело мужчины лежит на платформе, а его ноги зажаты остановившимся составом.

В Сеть видео выложила пресс-служба регионального отделения немецкой полиции в провинции Северный Рейн – Вестфалия. Согласно данным ведомства, мужчина выжил. Сейчас он находится в больнице со множественными переломами ног. По словам полицейских, его спасло то, что инцидент произошел на станции, на которой поезд останавливался. Поэтому машинист начал тормозить заранее, а не когда заметил мужчину на путях, сообщает Daily Mail.