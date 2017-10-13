Американцы обвинили россиянку в похищении собственного ребенка

В США 37-летнюю гражданку России Богдану Осипову обвиняют в похищении собственной дочери. Женщину задержали из-за того, что она увезла своего ребенка на родину.

Россиянку поместили под арест несколько дней назад. "Сегодня (12 октября. – Прим. ред.) было заседание суда, и к нам поступила информация, что ее не выпустили под залог", – сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Генконсул отметил, что российские дипломаты находятся на связи с задержанной и ее адвокатом. Консульство оказывает россиянке необходимую помощь. В частности, удалось добиться улучшения условий ее содержания под стражей, передает РИА Новости.



Россиянке грозит до трех лет лишения свободы, а также штраф до 250 тысяч долларов. Судебный процесс проходит в городе Уичито в штате Канзас. Осипова фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли. У нее есть и американское гражданство, сообщает НТВ.

Дочь гражданки России была объявлена в розыск в США в 2014-м, когда девочке только исполнился год. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. В то же время Осипова вернулась на родину, где суд принял решение оставить ей двоих детей, рожденных в браке с американцем.

Недавно женщина приехала в США, где была задержана правоохранительными органами. Согласно решению суда США, дети, которые являются гражданами Америки, после развода родителей должны были остаться с отцом.