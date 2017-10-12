Аршавина бросила жена Умер бывший муж Распутиной Нелепая гибель россиянки в Доминикане Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Происшествия

Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки

Наталья Б. Фото: vk.com
Родственники погибшей в Доминикане россиянки Натальи Б не могут вывезти тело девушки. У них нет денег на доставку останков покойной на Родину.
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Об этом журналистам рассказала Анжелика, подруга сестры погибшей девушки. "У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет", – передают "РИА Новости" слова Анжелики.

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Стоимость транспортировки тела погибшей составляет приблизительно миллион двести тысяч рублей, считают эксперты по страхованию туристов. Специалисты отмечают, что это нижний ценовой порог – Доминикана является очень популярным направлением, и поэтому необходимая для репатриации останков сумма может сильно вырасти, передает "Московский комсомолец".

Анжелика также отметила, что Наталья постоянно жила в Каннах – это единственное, что знают о ее жизни родственники. Они не могут сказать, где она работала – девушка не рассказывала им подробностей о своей жизни.

 По информации подруги сестры погибшей, та сообщила родным, что улетает в Доминикану. При этом она заявила, что Наталья полетела отдыхать самостоятельно, не приобретая никаких туров. Девушка купила билеты, забронировала отель и сняла на прокат машину, в которой и оборвалась ее жизнь.

Наталья ехала со своей украинской подругой по дорогам тропической страны. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины. В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Она погибла на месте.

Наталья Б. Кадр youtube.com

Полиция Доминиканы задержала водителя роковой машины. Ей оказалась гражданка Украины Иванна Борайчук. Согласно результатам экспертизы, она была пьяна. Кроме того, она управляла автомобилем одной рукой. Другой она снимала на видео, как ее почти обнаженная подруга развлекается в салоне машины.

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 21:35

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