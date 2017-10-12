Пожар на заводе в Москве попал на видео

Пожар в здании закрытого завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы был потушен, передает сайт НТВ.Ru. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Отметим, завод был основан еще в 1883 году и прекратил деятельность в 2011-м. На месте бывшей промышленной зоны ведется строительство. Застройщик сообщил, что возгорание не коснулось районов, где ведутся работы. Пожар сняли на видео очевидцы.