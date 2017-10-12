В Москве загорелось здание завода "Серп и Молот"

В оперативную дежурную смену МЧС поступило сообщение о возгорании в трехэтажном пустующем здании на Золоторожском Валу на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости. Площадь возгорания устанавливается. По этому адресу находится здание завода "Серп и Молот". Он был основан в 1883 году и прекратил свою деятельность в 2011-м.