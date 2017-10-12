Умер администратор академии ЦСКА

Администратор детско-юношеской спортивной школы московского футбольного клуба ЦСКА Александр Куртов трагически погиб, передает RT со ссылкой на официальный сайт команды. Обстоятельства смерти администратора не называются. Клуб приносит искренние соболезнования родным и близким Куртова.
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