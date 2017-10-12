Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей

Один из столичных автосалонов обокрали в рабочее время. Инцидент произошел на Варшавке. Угонщик под видом посетителя украл Mercedes Gelandewagen, передает "360".

Стоимость автомобиля превышает 11,5 миллиона рублей. При этом иномарка не была застрахована.

Пропажу обнаружил начальник службы безопасности салона, однако в полицию обращение поступило только через два часа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.