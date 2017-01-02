Российский майор найден мертвым в гостинице

В Ереване найдено тело майора российской военной базы в Армении Виктора Емельянова. Офицера обнаружили мертвым в гостинице.

В полиции сообщили, что мужчину обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы "Дружба", где он был временно прописан. Следов насилия на теле 45-летнего офицера не зафиксировано.

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. "1 января в центр оперативного управления полиции Еревана со станции скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы "Дружба" обнаружено тело мужчины", – отметил начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации управления информации и по связям с общественностью полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции Артаком Погосяном, передает ТАСС. Установлено, что умерший – 45-летний гражданин России Виктор Емельянов, временно прописанный в указанной гостинице. Емельянов служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении, воинское звание – майор.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной составляющей национальной безопасности страны.