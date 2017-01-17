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В Москве задержан дебошир с автоматом

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января.
прочитано 56 раз

По словам свидетелей инцидента, мужчина был очень сильно пьян. Перезаряжая автомат, дебошир пугал прохожих около дома. 

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"Очевидцы поймали его и повалили на землю, отобрав оружие, до приезда полиции", - цитирует очевидца Life.ru. "Мужчина лежа на земле грозился показать удостоверение, якобы он является сотрудником органов", – рассказал прохожий.

Однако прибывшим на место стражам порядка он сообщил о себе другие сведения. Хулиган заявил, что работает на мойке. Сейчас мужчину доставили в отделение полиции.

Как писали Dni.ru, в столичном офисе компании "Механика", расположенном на Вербной улице, мужчина в ноябре 2016 года устроил стрельбу. С помповым ружьем в руках ревнивец разыскивал свою супругу – сотрудницу фирмы. Женщины на рабочем месте не оказалось. Тогда злоумышленник открыл огонь по потолку офиса на глазах у сотрудников. Позже мужчина скончался от огнестрельного ранения.

Напомним, в декабре 2016 года в Сети появился ролик дебоша на борту самолета, который должен был вылететь из Краснодара в Москву, но задержался из-за неадекватного пассажира. Виновником отставания от графика стал пенсионер.

Предположительно, пожилой мужчина был не в себе: он вел себе неадекватно, бегал по салону и кричал о том, что ему мерещатся черти. В результате происшествия вылет воздушного судна был отложен, а сам дебошир – задержан.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2017, 21:47

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