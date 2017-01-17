К расследованию катастрофы самолета Минобороны подключился МАК
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника
В ночь на старый Новый год молодой человек поймал такси у метро "Планерная", сообщает Life.ru. Однако вместо указанного адреса водитель по имени Самир привез его к себе домой на улицу Свободы.
Пригласив нетрезвого клиента в гости, таксист изнасиловал его. В течение четырех часов пострадавший не мог покинуть квартиру своего мучителя, и лишь под утро ему удалось сбежать.
Происходившее зафиксировала установленная в подъезде камера. На кадрах видно, как абсолютно голый молодой человек нетвердой походкой скрывается от насильника.
Полицейские задержали 38-летнего таксиста и его приятеля, который проходит по делу как свидетель. Выяснилось, что злоумышленник также отобрал у жертвы деньги, золотую цепочку, кольцо, часы и мобильный телефон.
Светская львица разнесла восхитивший зрителей фильм
Поющий парикмахер в ужасе от нравов современных девушек
В американской администрации считают, что Петр Порошенко не справляется с обязанностями
Актер и телеведущий дал откровенное интервью о личной жизни