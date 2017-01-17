Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника

Столичные полицейские задержали частного таксиста, подозреваемого в ограблении и изнасиловании 22-летнего клиента. Злоумышленник в течение четырех часов истязал молодого человека, после чего пострадавшему удалось сбежать.

В ночь на старый Новый год молодой человек поймал такси у метро "Планерная", сообщает Life.ru. Однако вместо указанного адреса водитель по имени Самир привез его к себе домой на улицу Свободы.

Пригласив нетрезвого клиента в гости, таксист изнасиловал его. В течение четырех часов пострадавший не мог покинуть квартиру своего мучителя, и лишь под утро ему удалось сбежать.

Происходившее зафиксировала установленная в подъезде камера. На кадрах видно, как абсолютно голый молодой человек нетвердой походкой скрывается от насильника.

Полицейские задержали 38-летнего таксиста и его приятеля, который проходит по делу как свидетель. Выяснилось, что злоумышленник также отобрал у жертвы деньги, золотую цепочку, кольцо, часы и мобильный телефон.