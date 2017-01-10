Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей.

О краже статуи заявил в полицию представитель службы безопасности парка. Стражам порядка удалось поймать похитителя недалеко от места преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

Задержанный москвич пояснил, что во время прогулки по парку решил похитить дорогостоющую скульптуру, чтобы подарить своей девушке. Тем временем, представители парка заявили, что не будут подавать иск к мужчине, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Арт-объект украден не был, была попытка кражи, которая моментально была пресечена сотрудниками нашего охранного предприятия. Хотя нарушитель не успел демонтировать статую, он повредил ее, правда, не сильно. В некоторых местах есть сколы, поэтому какая-то реставрация потребуется. Тем не менее, мужчине предъявлять иск не будем, им сейчас занимается отдел полиции ОВД "Сокольники", – заявили в пресс-службе парка.

Представители организации пояснили, что фея-бухгалтерша – одна из скульптур арт-объекта "Денежный сад", посвященного деятельности бухгалтеров. Тем временем, сама скульптура сейчас находится в ОВД. Когда она будет возвращена в парк, пока неизвестно.