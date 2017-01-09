У россиянина украли баню в сочельник

Житель Великого Новгорода стал жертвой злоумышленников. Незваные гости сначала обокрали его дом, а затем похитили деревянную баню, расположенную на садовом участке.

По словам жертвы грабителей Виталия Кудряшова, воры незаметно проникли в жилой дом во время новогодних праздников. Сначала им удалось тайно вынести оттуда садовые и рабочие инструменты.

Окрыленные своей безнаказанностью похитители решили на этом не останавливаться. Спустя два дня злоумышленники нанесли на участок Кудряшова еще один визит. На сей раз они приехали на грузовой машине в канун православного Рождества.

Новой добычей похитителей стала деревянная постройка, служившая хозяину участка баней. Очевидцы утверждают, что видели, как ее перевозили на грузовике.

Пострадавший от действий воров местный житель уже написал заявление о краже в полицию. Изучив следы от протекторов шин, следователи пришли к выводу, что деревянное сооружение увезли на автомобиле, оборудованном специальным манипулятором.

В настоящее время новгородец с помощью социальных сетей ведет поиск свидетелей ограбления. По его словам, у местных полицейских уже есть предположения о личностях преступников, однако подозреваемые пока не задержаны.

Как рассказал Life.ru потерпевший, эту баню он приобрел два года назад. Сооружение было доставлено на участок в разобранном виде. Впоследствии мужчина собрал его собственными руками.



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