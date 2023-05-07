Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года

Что ждет знаки зодиака?

Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Пришла пора трансформаций, и тут ничего не поделаешь! Можно потратить силы на бесполезное сопротивление, а можно – на адаптацию. Звезды предлагают определиться с выбором.

Дело в том, что 15-16 мая нас ждет сразу несколько важных астро событий: тут и переход Юпитера в Овен, и окончание ретро фазы Меркурия, и выстраивания на небе воинственного противостояния Марса и Плутона. Поэтому к середине месяца желательно прийти подготовленными и с расчищенным полем. Для этого нам дается целая неделя!

С 8 по 14 мая мы можем довольно комфортно и обдуманно завершить старые дела, закрыть явно неудачные начинания, долечить болезни и психотравмы, очистить от мусора голову, гаджеты или свой дом. Все, что связано с окончанием процессов, будет проходить гладко.

У многих возникнет большой соблазн и начать что-то новое, ведь 9 мая Солнце соединится с Ураном и активизирует в наших настройках бунтарский дух. Но лучше пустить эту энергию на обдумывание перемен, а вот реализацию провести попозже – например, в июне.

Спонтанные покупки; желание сменить работу или переехать, развестить или пожениться, превысить скорость, нарушить правила, заняться экстремальным спортом, перебрать с алкоголем, высказать все, что накопилось, а то и надавать кому-нибудь тумаков – вполне в духе Урана. Но и за ответкой эта планета в карман не полезет!

К счастью, к концу недели активизируется планета порядка Сатурн. Она внесет спокойствие и здравые мысли, даст силы и желание потрудиться. Кстати, физическая нагрузка, особенно дома или на даче, будет особенно благотворной: поможет успокоиться, ну и гору дел переделать. Да, для лени и отдыха будущие выходные точно не годятся!

Овен

Материальные, финансовые дела по-прежнему на первом месте. Воспользуйтесь силой светил в земных знаках, чтобы основательно поработать – звезды сейчас именно этого от вас хотят. Меньше думайте, больше делайте, и успех не заставит себя ждать. А силами и идеями вас обеспечит благополучный Марс.

Телец

Очень много новостей: Солнце в вашем знаке на этой неделе соединится с Ураном, а ретро Меркурий получит поддержку от Сатурна. Запишите свои мысли и выводы, к которым приходите – они пригодятся. Отличная неделя для наведения порядка во всем, работы над ошибками, размышлений о будущем.

Близнецы

Венера покинула ваш знак 7 мая, и теперь у вас есть 2 недели тишины, чтобы подготовиться к началу нового личного года – дню рождения. Потратьте это время на себя, если есть возможность, тогда осмысленных телодвижений станет больше, а следовательно, и успехов. Включайте здоровый полезный эгоизм.

Рак

Ваш знак стал счастливым обладателем двух планет, отвечающих за женскую и мужскую энергии – Марса и Венеры. Теперь важно грамотно распорядиться этим "приобретением". Обращайте внимание на сферы жизни, в которых у вас хорошо идут дела. Именно туда надо направить силы и довести до результата.

Лев

Ваша нагрузка на работе или дома – основная тема недели. Ожидаются новости, касающиеся обязанностей, графика работы или в целом вашей деятельности. Хорошо, если кто-то из членов семьи может быть на подхвате, но если нет, не пытайтесь тащить на себе все – находите время на отдых и здоровый сон.

Дева

Для вас, как представителя земных знаков, неделя просто идеальна. В почете будут именно ваши качества: работоспособность, любовь к порядку, умение действовать спокойно и кропотливо. Но не планируйте слишком много дел, чтобы не подвело здоровье. Пусть будет меньше, но качественнее!

Весы

Все, чем вы недовольны в домашних делах, можно устранить на этой неделе. Было бы желание! Сатурн подкинет вам лайфхаки, как сделать все по упрощенной схеме, а Луна обеспечит спокойный эмоциональный фон. Ремонт, генеральная уборка, завершение всех начатых и заброшенных дел пройдут отлично.

Скорпион

Неделя после затмения дается вам на отдых и рефлексию. Что вообще происходит в вашей жизни? Какие новости приходят? Что чувствуете? Как вам кажется, к чему все идет? Дайте себе время на обдумывание ответов. А попутно можно заниматься любыми рутинными делами. Они даже помогают здраво мыслить!

Стрелец

Эта неделя – про заработки, но не лихие или спонтанные, а честно заработанные! Достаточно будет качественно и в срок выполнять свою работу. Проявляйте качества Сатурна: аккуратность, самодисциплину, немногословность, и финансовая отдача порадует вас приятными цифрами на счете.

Козерог

Луна проведет в вашем знаке два дня – 9 и 10 мая – и даст вам возможность не только славно потрудиться, но и получить от этого удовольствие, похвалу или премию. А вот с 11 по 13 может лихорадить денежную сферу. Старайтесь не заниматься финансами в это время, уходите в работу или домашние дела.

Водолей

Водолеям придется быть в центре событий во второй половине недели, так что старайтесь не опаздывать никуда в это время и быть готовыми к вопросам. Касаться они будут переписок, разговоров, письменных работ, документов, а также домашних или семейных тем. Скучать вам не придется, будьте готовы к активности!

Рыбы

Вы занимаете прочные позиции в Зодиаке и демонстрируете свои лучшие черты. Так держать, Рыбы! Главное, не торопите события и не делайте глупостей. Не нужно ничего преувеличивать и пытаться пустить пыль в глаза – Сатурн этого не любит. Скромность и верность самим себе принесут достойные плоды.