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Четверг 20 апреля

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Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля 2023 года

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.

Добро пожаловать в коридор затмений! Апрель перестает быть томным и приглашает вас в увлекательное приключение, которое организовали звезды. Это два затмения – солнечное 20 апреля и лунное 5 мая. Все, что между ними – и есть коридор. Что же там внутри?

Разумеется, у каждого человека будет свое содержание. Кто-то эти астрособытия вообще не заметит (и это прекрасно), кто-то окажется перед сложным выбором или будет срочно решать возникшие проблемы. Все зависит от того, с каким итогом мы подошли к этому моменту.

Первое затмение, солнечное, произойдет 20 апреля в знаке Овен. Если вы человек импульсивный или пугливый, впечатлительный, или легко подхватывающий настроение окружающих, просто будьте внимательнее и не назначайте на этот день миллион дел и поездок.

Затмения могут подчеркнуть наши страхи или подстегнуть агрессию. Поэтому в этот период лучше отказаться от посещения массовых мероприятий типа городских праздников или футбольных матчей. Не стоит также стремиться к спортивным рекордам или изводить себя диетой. Включите режим заботы о себе!

В плане деловой активности, учебы, покупок и продаж, а также поездок неделя тоже не блещет возможностями: Меркурий вовсю тормозит и 21 апреля станет ретроградным. До 15 мая эта планета не даст особо продвинуться вперед, разве что разобраться с предыдущими делами и навести порядок в своих владениях.

Выходные как раз подходят для спокойных рутинных дел и домашних хлопот. Марс в Раке поможет найти в себе силы поехать на дачу или сделать уборку, а Венера с Луной сделают так, чтобы все это оказалось не слишком сложно!

Овен

Затмение в вашем знаке – не повод пугаться, а предложение включить режим бережного отношения к себе. Хорошенько высыпайтесь на этой неделе, больше гуляйте на свежем воздухе, и не пытайтесь во что бы то ни стало победить возникшие препятствия. Будьте гибче, не бойтесь в чем-то проиграть.

Телец

Меркурий останавливается в вашем знаке, так что торопиться и налегать на дела нет смысла – планеты ждут от вас совсем другого. Попробуйте более вдумчиво относиться к своим задачам. Для чего и для кого вы стараетесь; или наоборот, ради чего и почему ленитесь? Важно найти честный ответ!

Близнецы

Затмение готовится принести вам новости о друзьях, знакомых. Могут измениться отношения внутри группы, в которой вы состоите или любите общаться. Не исключено, вы сами решитесь на перемены в общении. В любом случае оставайтесь верны своим принципам, а не модным течениям.

Рак

Раков ждут перемены или новости на работе, в бизнесе, учебе. Возможно, изменятся правила игры, и вам придется под них подстраиваться. Смена работы может оказаться актуальной, но к новому месту следует присмотреться повнимательнее. Все незнакомое и новое сейчас может вызывать стресс, даже если не таит никакого подвоха.

Лев

Затмение в родственном для вас знаке Овен обещает перемены в вашем мировоззрении. Львы могут разочароваться в том, во что верили, или чему учились. Могут появиться совершенно новые увлечения. Следует быть особенно осторожными с юридическими вопросами, внимательно читать письма и документы.

Дева

Девам придется решать вопросы налоговых деклараций, кредитов, платежей или алиментов, социальных пособий. Возможно, ваш банк изменит свои условия или правила. Проверьте, не забыли ли вы что-то оплатить или подать документы. Важно не ругать себя, даже если вы накосячили – сейчас не время для самобичевания!

Весы

Вопросы взаимоотношений окончательно займут весь пьедестал ваших злободневных тем. Прошлые или настоящие партнеры будут каким-то образом сильно влиять на вашу жизнь. Возможно, вам захочется одним махом разрубить сложный узел, но лучше все-таки спокойно разобрать его на ниточки.

Скорпион

Скорпионы в числе тех знаков, которым звезды настоятельно советуют сбросить скорость и пожить какое-то время с минимальной нагрузкой. Во-первых, это нужно для вашего здоровья, а во-вторых, суета и кипучая деятельность сейчас не особо продуктивны. Переходите на режим экономии своих сил.

Стрелец

Затмение в близком вам по духу знаке Овен заставит вас обратить внимание на своих детей или творческие проекты. Они потребуют времени или срочных решений. Возможно, у вас появится новое увлечение или наоборот, вы обнаружите, что вам больше не интересно какое-то дело или человек, в которого были влюблены.

Козерог

Семейные дела по-прежнему в фокусе внимания Козерогов. События в доме могут вас озадачить: от поломок техники до потери ключей или внезапных визитов дальних родственников. Старайтесь все делать осознанно и не забывать о том, что вы не обязаны все помнить и все за всех решать.

Водолей

Водолеям лучше отказаться от поездок, путешествий или командировок на этой неделе – звезды предупреждают, что в дороге у вас сейчас могут возникнуть препятствия. Если ехать все же придется, будьте внимательнее обычного. Кроме того, ваши братья или сестры, коллеги могут подкинуть проблем.

Рыбы

Деньги, заработки и цены на ваши услуги – темы, которые могут оказаться непростыми на этой неделе. Затмение в Овне покажет, в чем ваши недостатки и проблемы относительно финансов. Разумеется, это неподходящее время заключать договоры, менять работу или брать в долг. Займитесь лучше разбором полетов.

17 апреля 2023, 09:38
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com

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