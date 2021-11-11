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Гороскоп
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

11 ноября станет предпоследней зеркальной датой в этом году. Магия четырех единиц способна круто изменить жизнь представителей сразу трех знаков зодиака
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По мнению астролога Людмилы Митрохиной, 11 ноября станет одним из самых мощных дней в этом году. Единицы, стоящие рядом друг с другом, смогут перевернуть жизнь некоторых людей с ног на голову. Митрохина рассказала, каким знакам зодиака стоит ждать изменений и дала несколько советов о том, как вести себя 11 ноября.

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В этой зеркальной дате мы столкнемся с четырьмя одинаковыми цифрами подряд – четверка является символом денег и знаком того, что все зависит только от нас самих. Астролог советует 11 ноября прислушаться к своей интуиции и впустить в свою жизнь изменения. Эта дата отлично подходит для создания семьи и старта новых проектов. Однако некоторых представителей зодиакального круга ждут особенные перемены.

Тельцы

Предпоследняя зеркальная дата 2021 года станет для этого знака зодиака началом светлой полосы в жизни. У Тельцов появится возможность разобраться со своими финансами. Они смогут успешно провести рабочие переговоры и сделать первые шаги к стабильному заработку. Если представители знака предпримут решительные действия, в скором времени это поможет им разобраться с долгами.

Рак

Для Раков 11 ноября станет ответственным, но очень удачливым днем. Они получат шанс и наладить личную жизнь, и добиться успеха в карьере. Чтобы не упустить новую любовь или долгожданное продвижение по карьерной лестнице, представителям знака необходимо взять себя в руки и направить блага Вселенной в нужное русло.

Скорпион

По словам астролога, для этого знака зодиака 11 ноября станет началом важных изменений в жизни. Пришло их время ставить глобальные цели, бросать нелюбимую работу и, возможно, уходить в совершенно другую профессию. Любой их выбор станет выигрышным. К тому же, представителям знака стоить обратить внимание на свой сон. Есть шанс, что сновидение окажется вещим и поможет наладить личную жизнь.

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Фото: pixabay.com
11 ноября 2021, 00:22 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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