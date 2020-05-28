Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года

Весь 2020 год, похоже, не для слабаков. И первая неделя этого лета – не исключение. Уже 5 июня мы войдем в коридор затмений – пристегните ремни безопасности и держитесь за поручни оптимизма! Нас ждет довольно непростое путешествие, говорится в гороскопе на неделю с 1 по 6 июня.

Это путешествие состоит из цепочки затмений: 5, 21 июня и 5 июля. И в первые же дни лета мы попадем в начальную точку коридора – лунное затмение 5 июня. Так как аура затмения задевает 2-3 дня до события и после, уже с начала недели многие начнут ощущать напряжение: на работе, дома, в социуме.

"Люди будут недружелюбны и готовы скорее обострять, чем сглаживать противоречия, – предупреждает астролог Лилия Любимова. – Добавит пороха и ретро-Венера, которая именно 5 числа войдет в разрушительный градус Близнецов. Конфликты могут разгораться на пустом месте, эмоции будет трудно удержать под контролем. Под ударом окажутся даже прочные отношения, бизнес, коммуникации. Если вам резко захочется развестись, уволиться, прекратить общение – будьте уверены: это действие затмения. Не позволяйте ему менять вашу жизнь. Помните, что события, которые происходят в такие моменты, почти всегда необратимы. Хлопнувшие дверью уже не смогут вновь в нее войти, как ни в чем не бывало".

А вот если вы хотите осознанно перевернуть страницу, навсегда оставить в прошлом дурную привычку, бесперспективную работу или токсичные отношения – что ж, момент весьма подходящий.

Овен

Овнам-студентам, юристам, преподавателям, переводчикам и тем, кто имеет отношение к туризму, стоит быть осмотрительнее. Вас может охватить желание покончить с делами, которые не получаются так, как хочется, предупреждает гороскоп. Ok, вы можете это сделать, но не будет ли это выглядеть проявлением инфантилизма?

Телец

Тельцов будут волновать налоги, платежи, страховки. Не исключено, что вы заинтересуетесь доходами партнера или он сам настоит на аудите семейного бюджета. Считая цифры, не забывайте об этической стороне вопроса. Звезды также обещают Тельцам на этой неделе приход компенсаций или алиментов.

Близнецы

Близнецы сейчас – в центре событий. Солнце и ретро Венера притягивают массу событий в личной жизни и бизнесе, часть из которых может пугать вас своей новизной или непредсказуемостью. Множество Близнецов, состоящих в отношениях, окажутся на грани расставания. Соглашаться на это стоит только тем, кто уже давно принял решение о разрыве.

Рак

Пора на диету! Ракам, которые мечтают стать более стройными, будет по силам перейти на правильное питание. Повезет и тем, кто никак не решался уволиться с опостылевшей работы – на этот раз у них получится. В то же время, всю неделю уязвимым будет здоровье – гороскоп советует избегать нагрузок и самолечения.

Лев

Хлопоты, касающиеся детей, вскружат вам голову. Вы будете заниматься их воспитанием, что-то покупать для них, разбираться в их проблемах с учебой. Тех, у кого своих детей нет, может посетить аист, а приемных родителей (тут все прозаичнее) – служба опеки. Творческим Львам стоит проявить осторожность на работе.

Дева

Затмение принесет Девам освобождение. Закончится какой-то затяжной процесс, и вы наконец-то вздохнете с облегчением. В то же время звезды не исключают и появление новых забот. Связаны они будут, скорее всего, с делами дома, семьи, родителей. Девам, которые никак не могут закончить ремонт или переезд, это удастся.

Весы

У многих Весов произойдут перемены на работе, и связаны они будут с окончанием проектов, закрытием филиалов, возвращением к прежним обязанностям. Если есть желание подвести черту под каким-то личным начинанием (например, закрыть неудачный стартап), затмение будет наилучшим временем для этого.

Скорпион

Скорпионы, наконец, примут какое-то решение, касающееся денег. Станет понятно, сколько вам нужно на осуществление планов или запуск нового бизнеса, появится понимание, к чему стремиться. Если с этим есть сложности, проконсультируйтесь с людьми, имеющими финансовое образование.

Стрелец

Лунное затмение в вашем знаке не даст ускользнуть от ответственности: Стрельцам придется закатывать рукава и заниматься своей жизнью. В чем это будет выражаться? Придется анализировать последние события, принимать решения, звонить и сообщать что-то важное собеседникам, подавать документы.

Козерог

Для Козерогов пришло время очищения. В какой сфере? Абсолютно в любой: можно избавляться от друзей, которые вас используют; от лишних килограммов (путем чистки организма); от собственных негативных установок. Гороскоп советует наводить порядок и в прямом смысле: делать генеральную уборку, косметический ремонт.

Водолей

Затмение заставит Водолеев принять решение относительно участия в группах. Это может быть и круг старых друзей, и сообщество в соцсетях, где вы отводите душу и общаетесь. Кроме того, могут появиться предложения публично выступать, делиться опытом, обучать. Если знаний уже достаточно, почему бы и нет?

Рыбы

Неожиданные события поджидают Рыб на работе. Сложности с начальством, закрытие или реорганизация предприятия могут поставить перед выбором. Звезды предупреждают: удержаться за старое невозможно. Так как раньше – уже не будет. Поблагодарите жизнь за полученный багаж знаний и подстраивайтесь под ситуацию, предлагает гороскоп на неделю с 1 по 6 июня.