Гороскоп на декабрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Воскресенье
27 декабря
Лента новостей
20:21
Песков заявил об ошибке Зеленского: Резануло слух и сердце Путина
20:06
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
19:57
Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"
18:00
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
17:47
"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ
17:42
Шура бежит из России под Новый год
17:20
Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество
17:10
Песков сделал заявление о вакцинации Путина: Ждал завершения всех формальностей
16:48
Пир во время чумы: Бородина спустила три миллиона на день рождения дочери
16:30
Вся в слезах: Бортич вступила в переписку с мужем Тихановской
16:24
"Шикарный букет от анонима": Асмус одарена мужским вниманием
15:57
Звезда "Дома-2" стала чиновником после лечения от алкоголизма
15:52
"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию
15:39
Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
14:53
100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие
14:28
Подольская и Пресняков решились на крупную покупку в пандемию: Я всегда мечтала об этом
14:13
"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов
13:42
В России решили изменить зарплаты учителей – подробности
13:19
"Я сидячая": 73-летняя Тарасова пожаловалась на здоровье
12:52
"Кромешный ад": Сурганова о муках из-за онкологии
12:43
Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище
12:23
"Сообразили на троих": Стала известна связь Булановой, Лазаревой и Рогожина
11:44
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
11:16
Провалившаяся на льду Бузова не оправдала надежд фанатов
10:58
Брак "по залету"? Арзамасовой и Авербуху предрекли скорый развод
10:49
Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко
08:52
"Сколько бездельников": россияне разнесли участников "Дома-2"
06:29
Седокова показала прелести в обтягивающем топе
04:38
"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа
02:37
Жена Сноудена показала новорожденного сына
00:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 декабря 2020 года
22:03
"Вирус повлиял": Грачевский высказался о продаже "Ералаша"
20:52
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил
20:14
Стало известно о скором отцовстве Моргенштерна
17:41
Успенская призналась в чувствах к женатому красавцу: В Новый год с надеждами
17:34
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
17:26
"Все очень плохо": у матери Саши Черно случился второй инсульт
17:18
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
16:35
"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери
16:26
Зудина вышла на связь после известия об экстренной госпитализации
16:12
"Любовь слепа": певица Монеточка вышла замуж
15:31
Появились данные о пополнении в семье Арнтгольц
15:13
В Москве скончался легендарный разведчик Джордж Блейк
14:52
Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная
14:35
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
14:31
Звезда "Универа" заявила о романе с Кристиной Асмус
14:06
Боярский в день рождения показал себя в неожиданном виде
13:57
Киркоров резко ответил на слухи о своей свадьбе
13:38
"Умерла после инсульта": Цивин откровенно о покойной возлюбленной и матери своего сына
13:10
В полку Малахова и Борисова прибыло: определена судьба Бузовой и Бородиной после закрытия "Дома-2"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
Оскорбленная Цымбалюк-Романовская вылила на Малахова ушат помоев: Считала его лучшим
"Развеяло все сомнения": Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Я могла бы ей дать по морде": вдова Джигарханяна жестко прошлась по Цымбалюк-Романовской
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
Весам стоит проявить себя в качестве дипломатов, Рыбам желательно сосредоточиться на работе, а Скорпионам лучше остаться дома. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует сосредоточиться на решении текущих задач и не витать в облаках.
прочитано 301 раз

Овен

Несмотря на понедельник, Овны устали от работы, однако стоит поднажать, чтобы закрыть все вопросы до праздников. Не спешите с долгосрочными перспективами, есть вероятность, что обещанное сегодня выполнить вы не сможете, так что будьте аккуратны. Вечер Овнов пройдет в работе и за решением важных домашних дел – вероятно, очень скоро у вас начнется новый этап в жизни.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января

Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Телец

Тельцы сегодня мечтают ворваться в свою новую жизнь и отказаться от прошлого. Лучше всего в этом вопросе помогут друзья. Однако стоит все же отказаться от поспешных выводов. Тельцам стоит выждать время – к выходным баланс сил, скорее всего, поменяется. Вторую половину дня лучше посвятить работе, так как перед праздниками у вас не будет свободного времени, чтобы закрыть "хвосты".

Близнецы

Близнецы сегодня, скорее всего, захотят остаться дома и провести день вместе с семьей. Если такой возможности нет, постарайтесь как можно раньше разобраться с рабочими вопросами, чтобы не лишать себя удовольствия семейных моментов. Если же вы одиноки, лучше всего провести этот день в заботе о своем ментальном здоровье. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, рекомендует Близнецам работать поменьше.

Рак

Раки в этот понедельник чувствуют себя уставшими, несмотря на только что закончившиеся выходные. Вероятно, этот год вас изрядно вымотал, но, к счастью, осталось потерпеть совсем немного. Постарайтесь экономить силы и не отвлекаться на пустяки, чтобы остались силы на решение важных вопросов по работе и в личной жизни. Сегодня Ракам стоит уделить больше внимания здоровью.

Лев

Львам сегодня стоит поберечь нервы и финансы. День не подойдет для решения материальных проблем, лучше сразу отложите крупные покупки на до следующего года. Также не стоит вступать в споры, избегайте конфликтов на работе. Самым мудрым решением для Львов станет вечер в кругу семьи – не торопитесь убегать по делам.

Дева

Девам стоит сегодня отказаться от работы в пользу решения домашних вопросов. Кажется, в последнее время вы упустили из внимания рутинные обязанности, и теперь они требуют вашего срочного внимания. Во второй половине понедельника не стоит пытаться выяснить отношения с близкими – для Дев это будет неблагоприятное время. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует быть внимательнее с повседневностью.

Весы

В этот понедельник Весам придется приложить все усилия, чтобы показать себя дипломатами. Конфликты вам ни к чему, они лишь отнимут энергию и помешают реализовать поставленные задачи как в работе, так и в личной жизни. Не торопитесь соглашаться на предложения малознакомых людей, есть шанс проиграть и "пролететь" с выгодным предложением. Весам сегодня нужно проявить максимум внимательности.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше всего остаться дома. Если же избежать поездок никак нельзя, постарайтесь не садиться за руль и быть максимально внимательными. Вторая половина дня, возможно, принесет Скорпионам радостное известие, однако не спешите сообщать об этом миру – Вселенной нужна тишина, как и счастью.

Стрельцы

Стрельцам в этот понедельник непросто настроиться на решение текущих задач. Возможно стоит отложить все дела, чтобы посвятить себя работе, от которой зависите не только вы. Во второй половине дня Стрельцам лучше заняться собой и приятными домашними хлопотами, чтобы немного расслабиться и набраться сил. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует концентрироваться на главном.

Козерог

Сегодня Козерогам есть смысл сконцентрироваться на личностном росте. Понедельник прекрасно подойдет для реализации давних планов и осуществления мечты. Возможно, сегодня будет достаточно просто сделать маленький шаг навстречу судьбе, и, поверьте, очень скоро Козерогов ждут перемены, которых так хотелось.

Водолей

Водолеи в этот понедельник готовы покорить мир. Скорее всего, в первой половине дня вы ощутите прилив энергии. Не стоит упускать такой момент: направьте силы в правильно русло, и уже скоро вы увидите результаты, превосходящие все ожидания. Сегодня Водолеям стоит отказаться от поездок за рулем, так как есть вероятность получить неприятную травму.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит сосредоточить все силы на работе. Под конец года у вас горят сроки по нескольким проектам, поэтому нужно собрать волю в кулак и успеть со сроками. Понедельник не даст Рыбам расслабиться, несмотря на то, что сегодня вам жизненно необходим отдых. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует сделать все, чтобы закончить с работой побыстрее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 27 декабря 2020, 20:06

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Шоу-бизнес

"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ
Шура бежит из России под Новый год
Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Шикарный букет от анонима": Асмус одарена мужским вниманием

Таинственный ухажер окучивает артистку
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Королевская особа отказалась от традиционного празднования
Шоу-бизнес

100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие

Родственники никак не "распилят" наследство
Шоу-бизнес

Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко

Прежнему союзу не бывать

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+