Весам стоит проявить себя в качестве дипломатов, Рыбам желательно сосредоточиться на работе, а Скорпионам лучше остаться дома. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует сосредоточиться на решении текущих задач и не витать в облаках.

Овен

Несмотря на понедельник, Овны устали от работы, однако стоит поднажать, чтобы закрыть все вопросы до праздников. Не спешите с долгосрочными перспективами, есть вероятность, что обещанное сегодня выполнить вы не сможете, так что будьте аккуратны. Вечер Овнов пройдет в работе и за решением важных домашних дел – вероятно, очень скоро у вас начнется новый этап в жизни.



Телец

Тельцы сегодня мечтают ворваться в свою новую жизнь и отказаться от прошлого. Лучше всего в этом вопросе помогут друзья. Однако стоит все же отказаться от поспешных выводов. Тельцам стоит выждать время – к выходным баланс сил, скорее всего, поменяется. Вторую половину дня лучше посвятить работе, так как перед праздниками у вас не будет свободного времени, чтобы закрыть "хвосты".



Близнецы

Близнецы сегодня, скорее всего, захотят остаться дома и провести день вместе с семьей. Если такой возможности нет, постарайтесь как можно раньше разобраться с рабочими вопросами, чтобы не лишать себя удовольствия семейных моментов. Если же вы одиноки, лучше всего провести этот день в заботе о своем ментальном здоровье. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, рекомендует Близнецам работать поменьше.

Рак

Раки в этот понедельник чувствуют себя уставшими, несмотря на только что закончившиеся выходные. Вероятно, этот год вас изрядно вымотал, но, к счастью, осталось потерпеть совсем немного. Постарайтесь экономить силы и не отвлекаться на пустяки, чтобы остались силы на решение важных вопросов по работе и в личной жизни. Сегодня Ракам стоит уделить больше внимания здоровью.

Лев

Львам сегодня стоит поберечь нервы и финансы. День не подойдет для решения материальных проблем, лучше сразу отложите крупные покупки на до следующего года. Также не стоит вступать в споры, избегайте конфликтов на работе. Самым мудрым решением для Львов станет вечер в кругу семьи – не торопитесь убегать по делам.



Дева

Девам стоит сегодня отказаться от работы в пользу решения домашних вопросов. Кажется, в последнее время вы упустили из внимания рутинные обязанности, и теперь они требуют вашего срочного внимания. Во второй половине понедельника не стоит пытаться выяснить отношения с близкими – для Дев это будет неблагоприятное время. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует быть внимательнее с повседневностью.

Весы

В этот понедельник Весам придется приложить все усилия, чтобы показать себя дипломатами. Конфликты вам ни к чему, они лишь отнимут энергию и помешают реализовать поставленные задачи как в работе, так и в личной жизни. Не торопитесь соглашаться на предложения малознакомых людей, есть шанс проиграть и "пролететь" с выгодным предложением. Весам сегодня нужно проявить максимум внимательности.



Скорпион

Скорпионам сегодня лучше всего остаться дома. Если же избежать поездок никак нельзя, постарайтесь не садиться за руль и быть максимально внимательными. Вторая половина дня, возможно, принесет Скорпионам радостное известие, однако не спешите сообщать об этом миру – Вселенной нужна тишина, как и счастью.



Стрельцы

Стрельцам в этот понедельник непросто настроиться на решение текущих задач. Возможно стоит отложить все дела, чтобы посвятить себя работе, от которой зависите не только вы. Во второй половине дня Стрельцам лучше заняться собой и приятными домашними хлопотами, чтобы немного расслабиться и набраться сил. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует концентрироваться на главном.

Козерог

Сегодня Козерогам есть смысл сконцентрироваться на личностном росте. Понедельник прекрасно подойдет для реализации давних планов и осуществления мечты. Возможно, сегодня будет достаточно просто сделать маленький шаг навстречу судьбе, и, поверьте, очень скоро Козерогов ждут перемены, которых так хотелось.



Водолей

Водолеи в этот понедельник готовы покорить мир. Скорее всего, в первой половине дня вы ощутите прилив энергии. Не стоит упускать такой момент: направьте силы в правильно русло, и уже скоро вы увидите результаты, превосходящие все ожидания. Сегодня Водолеям стоит отказаться от поездок за рулем, так как есть вероятность получить неприятную травму.



Рыбы

Рыбам сегодня стоит сосредоточить все силы на работе. Под конец года у вас горят сроки по нескольким проектам, поэтому нужно собрать волю в кулак и успеть со сроками. Понедельник не даст Рыбам расслабиться, несмотря на то, что сегодня вам жизненно необходим отдых. Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, советует сделать все, чтобы закончить с работой побыстрее.