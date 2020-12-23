Водолеям нужен отдых от рутины, Ракам стоит следить за эмоциональным состоянием, а Козерогов лучше не злить. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует больше общаться с внутренним "я".

Овен

Возможно, сегодня Овнам захочется все бросить и опустить руки, потому что вы уже устали от несправедливости мира. Не беспокойтесь, это временные чувства, которые нужно просто пережить. Лучше всего отвлечься: любимый фильм, горячий чай и разговор с близким другом точно сделают вечер Овнов значительно лучше, чем суматошный день. Постарайтесь не зацикливаться на проблеме!



Телец

Тельцы сегодня, скорее всего, будут чувствовать себя максимально энергично. Отличный повод, чтобы заняться делами, которые вы откладывали последние несколько дней. Сегодня у Тельцов есть шанс получить все, о чем так давно мечталось, главное, держаться подальше от чужаков и доверять интуиции. Также откажитесь от спонтанных поездок за покупками – деньги еще пригодятся.



Близнецы

Близнецам в этот четверг не стоит провоцировать конфликты. Постарайтесь избегать споров, особенно с теми, кто выше вас по статусу или положению. В работе Близнецам стоит также придерживаться позиции "тише едешь, дальше будешь". Сегодня нет смысла бежать впереди паровоза и строить из себя стахановца. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует больше отдыхать.

Рак

Ракам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным чувствам и не игнорировать сильные эмоции. Постарайтесь не вступать в споры и не провоцировать конфликты, чтобы поберечь себя. В конце года Раки слишком нестабильны в эмоциональном плане, поэтому есть вероятность остаться у разбитого корыта все выше. Потерпите, скоро станет легче.

Лев

Львам в этот четверг будет сложно сделать первый шаг, и неважно, к какой сфере вашей жизни он будет иметь отношение. Идеальный день сложится, если рядом окажется человек, готовый к ответственности и обязательствам больше, чем вы. Во второй половине дня Львам лучше всего остаться дома, пообщаться с семьей или уделить время саморазвитию.



Дева

У Дев сегодня предстоит сложный день. Кажется, дела, которые вы запланировали, удвоятся или даже утроятся из-за беспечности подчиненных. Сегодня, несмотря на аврал, вы будете действовать четко и быстро. Во второй половине дня Девам не стоит провоцировать конфликты, особенно с теми, кого вы любите – хорошим это не кончится. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует не ослаблять хватку.

Весы

Весы, вероятно, сегодня будут в романтическом настроении – легкий флирт, глупые шуточки, неловкие движения. В целом иногда можно себе позволить быть не каменной стеной, а перышком, которое легко поддается на любые уговоры. Возможно, случайная встреча навсегда изменит жизнь Весов в этот день.



Скорпион

Скорпионам в этот четверг лучше остаться дома и не искушать судьбу, день обещает быть не из легких. Старайтесь свести к минимуму общение с малознакомыми людьми и теми, в ком вы сомневаетесь – возможно, вас хотят подсидеть. Вторую половину дня Скорпионам лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе, это поможет собрать волю в кулак, чтобы наутро вновь отправиться в бой.



Стрельцы

Стрельцы в этот четверг будут чересчур обидчивы. Возможно, стоит дать выход негативу и отказаться от привычной тактики удерживания себя в рамках приличия. Вам явно пора выпустить пар, главное, конечно, никого им не обидеть. Лучшим решением для Стрельцов станет поход в зал или на теннисный корт – вот где можно вволю покричать.

Козерог

Козерогов сегодня лучше не злить. Впрочем, как и в любой другой день – в пылу ссоры от вас не стоит ожидать ничего хорошего. Сегодня вам будет особенно сложно совладать с эмоциями, поэтому, возможно, отсидеться дома – идеальный вариант. Вторая половина дня обещает быть более спокойной. Вряд ли у Козерогов появятся какие-то срочные дела или внеплановые встречи, так что можно с чистой совестью лечь спать пораньше.



Водолей

Водолеи в этот четверг смогут внезапно встретить человека из прошлого. Скорее всего, для вас встреча будет максимально приятной, ведь старый знакомый крайне необходим вам для поддержания гармонии в данный период времени. Старайтесь не делать резких движений и не идти на поводу у соблазнов. Водолеям сегодня действительно нужен отдых от рутины.



Рыбы

Четверг может стать судьбоносным в жизни Рыб. Возможно, сегодня один из тех дней, когда лучше на все отвечать бодрое "да!". Никто не изменит вашу жизнь в лучшую сторону, если вы сами не захотите. В делах любовных Рыбам сегодня будет сложно – есть вероятность столкнуться с непониманием и недоверием со стороны второй половинки, поэтому лучше всего запастись терпением. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, советует прислушиваться к желаниям.