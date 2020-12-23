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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Водолеям нужен отдых от рутины, Ракам стоит следить за эмоциональным состоянием, а Козерогов лучше не злить. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует больше общаться с внутренним "я".
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Овен

Возможно, сегодня Овнам захочется все бросить и опустить руки, потому что вы уже устали от несправедливости мира. Не беспокойтесь, это временные чувства, которые нужно просто пережить. Лучше всего отвлечься: любимый фильм, горячий чай и разговор с близким другом точно сделают вечер Овнов значительно лучше, чем суматошный день. Постарайтесь не зацикливаться на проблеме!

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Телец

Тельцы сегодня, скорее всего, будут чувствовать себя максимально энергично. Отличный повод, чтобы заняться делами, которые вы откладывали последние несколько дней. Сегодня у Тельцов есть шанс получить все, о чем так давно мечталось, главное, держаться подальше от чужаков и доверять интуиции. Также откажитесь от спонтанных поездок за покупками – деньги еще пригодятся.

Близнецы

Близнецам в этот четверг не стоит провоцировать конфликты. Постарайтесь избегать споров, особенно с теми, кто выше вас по статусу или положению. В работе Близнецам стоит также придерживаться позиции "тише едешь, дальше будешь". Сегодня нет смысла бежать впереди паровоза и строить из себя стахановца. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует больше отдыхать.

Рак

Ракам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным чувствам и не игнорировать сильные эмоции. Постарайтесь не вступать в споры и не провоцировать конфликты, чтобы поберечь себя. В конце года Раки слишком нестабильны в эмоциональном плане, поэтому есть вероятность остаться у разбитого корыта все выше. Потерпите, скоро станет легче.

Лев

Львам в этот четверг будет сложно сделать первый шаг, и неважно, к какой сфере вашей жизни он будет иметь отношение. Идеальный день сложится, если рядом окажется человек, готовый к ответственности и обязательствам больше, чем вы. Во второй половине дня Львам лучше всего остаться дома, пообщаться с семьей или уделить время саморазвитию.

Дева

У Дев сегодня предстоит сложный день. Кажется, дела, которые вы запланировали, удвоятся или даже утроятся из-за беспечности подчиненных. Сегодня, несмотря на аврал, вы будете действовать четко и быстро. Во второй половине дня Девам не стоит провоцировать конфликты, особенно с теми, кого вы любите – хорошим это не кончится. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, рекомендует не ослаблять хватку.

Весы

Весы, вероятно, сегодня будут в романтическом настроении – легкий флирт, глупые шуточки, неловкие движения. В целом иногда можно себе позволить быть не каменной стеной, а перышком, которое легко поддается на любые уговоры. Возможно, случайная встреча навсегда изменит жизнь Весов в этот день.

Скорпион

Скорпионам в этот четверг лучше остаться дома и не искушать судьбу, день обещает быть не из легких. Старайтесь свести к минимуму общение с малознакомыми людьми и теми, в ком вы сомневаетесь – возможно, вас хотят подсидеть. Вторую половину дня Скорпионам лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе, это поможет собрать волю в кулак, чтобы наутро вновь отправиться в бой.

Стрельцы

Стрельцы в этот четверг будут чересчур обидчивы. Возможно, стоит дать выход негативу и отказаться от привычной тактики удерживания себя в рамках приличия. Вам явно пора выпустить пар, главное, конечно, никого им не обидеть. Лучшим решением для Стрельцов станет поход в зал или на теннисный корт – вот где можно вволю покричать.

Козерог

Козерогов сегодня лучше не злить. Впрочем, как и в любой другой день – в пылу ссоры от вас не стоит ожидать ничего хорошего. Сегодня вам будет особенно сложно совладать с эмоциями, поэтому, возможно, отсидеться дома – идеальный вариант. Вторая половина дня обещает быть более спокойной. Вряд ли у Козерогов появятся какие-то срочные дела или внеплановые встречи, так что можно с чистой совестью лечь спать пораньше.

Водолей

Водолеи в этот четверг смогут внезапно встретить человека из прошлого. Скорее всего, для вас встреча будет максимально приятной, ведь старый знакомый крайне необходим вам для поддержания гармонии в данный период времени. Старайтесь не делать резких движений и не идти на поводу у соблазнов. Водолеям сегодня действительно нужен отдых от рутины.

Рыбы

Четверг может стать судьбоносным в жизни Рыб. Возможно, сегодня один из тех дней, когда лучше на все отвечать бодрое "да!". Никто не изменит вашу жизнь в лучшую сторону, если вы сами не захотите. В делах любовных Рыбам сегодня будет сложно – есть вероятность столкнуться с непониманием и недоверием со стороны второй половинки, поэтому лучше всего запастись терпением. Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, советует прислушиваться к желаниям.

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Автор: 23 декабря 2020, 20:20

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