Козерогам стоит уделить время личной жизни, а Девам заняться саморазвитием, Раки сегодня готовы заняться внутренними переживаниями. Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, советует решать проблемы по мере их поступления.

Овен

Овнам в этот вторник везет в построении романтических отношений. Лучше всего отложить работу на второй план, погрузиться с головой в приятные эмоции и радость от общения с любимым человеком. Не стоит беспокоиться, если партнер некоторое время будет в шоке от повышенной любвеобильности, он быстро привыкнет.



Телец

Тельцам не стоит зацикливаться только на работе. Кажется, вы уже порядком подустали от суеты, но, увы, пока расслабляться нельзя. Постарайтесь сделать все, чтобы в свободные минуты полностью расслабиться и дать организму возможность набраться сил перед новым днем. Вечер вторника Тельцам стоит провести с теми, с кем хочется просто помолчать, держась за руки.

Близнецы

Близнецам в этот вторник не стоит оставлять без внимания тревожные звоночки, которые посылает организм. Вероятно, вы уже давно замечаете, что что-то не так. Что ж, сегодня стоит отложить все дела и отправиться к врачу – скорее всего, ничего серьезного, но лучше ведь убедиться. Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, рекомендует быть внимательнее к себе.

Рак

Раки в этот вторник, скорее всего, нащупают путь своего дальнейшего духовного развития. Будет сложно, но это точно того стоит. Сегодняшний день вам стоит посвятить только себе и отказаться от вмешательств со стороны – только сами Раки знают, как для них будет лучше. Вторая половина дня обещает быть богатой на откровения, так что не пропустите – все зависит только от вас.

Лев

Львам в этот вторник стоит проявить характер. Постарайтесь применить свою внутреннюю силу для того, чтобы преуспеть в деле, которое для вас особенно важно – неважно, с чем оно связано. Не торопитесь, не делайте резких движений, действуйте последовательно. Вторую половину дня Львам стоит провести за работой – именно вечером вы будете продуктивны и полны сил.



Дева

Девам в первый зимний день стоит сосредоточиться на саморазвитии. Откажитесь от предложений, которые вас тяготят – это будет единственный способ расчистить свободное время для того, чем вы действительно хотели бы заниматься. Во второй половине дня Девам стоит сосредоточиться на отношениях с близкими – кажется, у вас назревает конфликт. Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, советует не останавливаться на достигнутом.

Весы

Сегодня Весам потребуется чуть больше усилий для того, чтобы решить будничные задачи. Лучше всего не паниковать, если у что-то не получается сразу. Однако также не стоит расслабляться и пускать все на самотек – есть шанс пропустить интересное деловое предложение. Сегодня у Весов важный день – есть вероятность, что в этот вторник вы сможете заложить фундамент для будущей карьеры.



Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит неоднократно подумать, прежде чем вступать в деловые отношения с родственниками – для вас нет худшего партнера, чем те, кто с вами одной крови. У вас не самый удачный день для сделок или решения материальных вопросов. Постарайтесь отказаться от рабочих встреч, если они связаны с деньгами. Вторая половина дня для Скорпионов может оказаться судьбоносной в плане романтических отношений.



Стрельцы

Стрельцам сегодня может захотеться романтики – кажется, этот вторник лучше постараться провести только с любимым человеком. Возможно, вы уже давно планировали важный разговор, так что неплохо было бы осуществить его именно сегодня. Высока вероятность, что партнер ответит взаимностью на ваши откровения. Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, рекомендует провести время с любимыми.

Козерог

Козерогам в этот вторник стоит сосредоточиться на личной жизни. У вас есть все шансы встретить того самого человека, с которым вы пойдете по жизни. Чтобы случайно не пропустить любовь, не стоит отказываться от спонтанных вечеринок или внезапных предложений по работе. Также в Козерогам может повезти в материальных вопросах – главное, не бояться рисковать.



Водолей

Водолеи стоят на пороге новой жизни. Но велик шанс, что в этот вторник обстоятельства помешают вам выйти на новый уровень в отношениях с противоположным полом. Вероятно, намеченное свидание сорвется, причем на это вряд ли получится повлиять. Вторая половина дня обещает быть насыщенной на работу, Водолеям придется решить немало деловых вопросов.



Рыбы

Рыбам сегодня стоит сосредоточиться на карьерных перспективах. Кажется, вы давно планировали отправиться к начальнику, чтобы предложить свою кандидатуру на освободившееся место. Не стоит откладывать свое решение – дерзайте здесь и сейчас. Во второй половине дня Рыбам стоит дать себе отдых и не пытаться решить все проблемы за раз. Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, советует не тормозить в важных вопросах.