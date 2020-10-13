Ракам стоит сконцентрироваться на внутреннем балансе, Скорпионам стоит избегать суеты, Рыбам не стоит зацикливаться на проблемах. Гороскоп на сегодня, 14 октября 2020 года, рекомендует соблюдать спокойствие.

Овен

В эту среду Овны могут решить некоторые проблемы, которые уже довольно давно мешали строить взаимоотношения с миром. Правда, не стоит надеяться на решение материальных вопросов. Сегодня для этого день неподходящий. Лучше всего посвятить вторую половину дня саморазвитию – возможно, вы давно не садились за книгу. Овнам в эту среду стоит избегать конфликтов.

Телец

Тельцы сегодня могут обрести почву под ногами – вероятно, вас ждет радостная новость. Не стоит в эту среду отправляться в командировки, а также избегайте работы с деньгами. Есть вероятность, что вас обманут. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных дел и разбора старых вещей. Также вечером Тельцам стоит найти время для семьи и близких людей – именно они дадут вам тот самый эмоциональный ресурс.

Близнецы



Есть вероятность, что в эту среду Близнецы могут чувствовать себя несколько подавленно. Сегодня не лучший день для общения – есть шанс, что вы не сможете противостоять эмоциональным перепадам. Лучше всего остаться дома и не пытаться строить из себя того, кем вы сегодня не являетесь. Вторая половина дня обещает быть менее энергозатратной. Гороскоп на сегодня, 14 октября, рекомендует беречь себя.

Рак

Ракам стоит сконцентрироваться на внутреннем балансе. Кажется, вы уже несколько месяцев пребываете в постоянном стрессе, потому что все идет не так, как хотелось бы. Не переживайте, осталось совсем чуть-чуть, и очень скоро жизнь встанет на те рельсы, которые вы ей подготовили. Первую половину дня Ракам лучше всего провести с пользой – спорт, йога или бассейн зададут правильный ритм дню.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на проблемах в семье. Вероятно, уже давно между близкими зреет конфликт, поэтому есть вероятность "взрыва". Вам стоит держаться нейтралитета и не пытаться утихомирить воющих. В эту среду Львам представится шанс выступить миротворцем. Первую половину дня лучше всего посвятить вопросам, связанным с жильем.

Дева

Девам в эту среду может захотеться романтики. Это отличный повод устроить спонтанную встречу со второй половинкой и попробовать новые практики общения. Возможно, вместо обычного ужина лучше устроить поход в театр или на выставку. Впрочем, лучше всего заняться именно тем, чего вы раньше не делали, или делаете, но очень редко. Гороскоп на сегодня, 14 октября, рекомендует пробовать новое.



Весы

Весам, как ни странно, сегодня не будет хватать внутреннего баланса. Вероятно, утром вас ждут не самые приятные новости, однако стоит постараться, чтобы это не выбило вас из колеи на весь день. Сегодня для Весов отличный день в плане карьеры – возможно, вы уже давно работаете над проектом, и в эту среду есть шанс показать его руководству. Вторая половина дня обещает быть более размеренной.

Скорпион

Скорпионам в эту среду лучше всего избегать суеты. Постарайтесь выстроить свой график таким образом, чтобы не пришлось много контактировать с людьми. Также сегодня не стоит садиться за руль или заниматься готовкой – есть вероятность получить травму. Лучшим решением для среды станет остаться дома и провести время с семьей.

Стрельцы

Стрельцам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не отвергайте доброжелательные попытки вмешаться в ваши проблемы – кажется, один вы уже не справляетесь. Не думайте, что кто-то посягает на вашу неприкосновенность, учитесь просить о помощи. Вторая половина дня отлично подойдет для общения с друзьями или психотерапевтом. Гороскоп на сегодня, 14 октября, рекомендует налаживать контакт с миром.



Козерог

Сегодня для Козерогов отличный день, чтобы задуматься о будущем. Постарайтесь абстрагироваться от мировых проблем и сосредоточиться на том, что волнует конкретно вас. Вероятно, в эту среду к вам придет озарение, и очень скоро вы смените вектор работы и жизни. Первую половину дня лучше всего посвятить рутине: закупить продукты, убраться в доме.

Водолей

Водолеям в эту среду лучше всего оставаться прагматиками. Постарайтесь избежать спонтанных покупок, не тратьте деньги на то, что вам не пригодится хотя бы в течение полугода. Лучше всего в этот день заняться расхламлением жилища: разобрать летние вещи, постирать постельное белье, выкинуть ненужное.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит зацикливаться на проблемах. Отпустите ситуацию и не возвращайтесь к ней какое-то время. Вероятно, сегодня многое может вывести вас из себя, поэтому лучшим решением станет максимальная абстрагированность от проблем. Рыбам лучше всего заняться саморазвитием и не отвлекаться на шум вокруг. Гороскоп на сегодня, 14 октября, советует заботиться о себе.

