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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года

Фото: Globallookpress.com
В прошлый четверг мы встретили Полнолуние, и, начиная с пятницы 22-го марта и вплоть до 4-го апреля, Луна на небе будет убывать, так что мы автоматически переходим в фазу завершения дел. Если вы планировали к лету сбросить пару лишних кило, то сейчас худеть будет в 100 раз легче, потому что в этот период организм как раз с радостью избавляется от всего лишнего. Возьмите на заметку и действуйте! Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта для "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль
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Овен

В начале следующей недели Овнов ожидают незапланированные траты. В середине недели возможен прилив положительных эмоций из-за прогресса на работе – вероятно, решится долгосрочная сложная ситуация. Ближе к пятнице появится возможность отправиться в путешествие. Недалеко и ненадолго, но все равно повод есть. Возьмите с собой близких – вместе будет веселей.

Телец

Со вторника Тельцы начнут купаться во внимании представителей противоположного пола. Отказываться от незапланированных свиданий не стоит. Даже если ваш поклонник не в вашем вкусе, все равно дайте ему шанс. Возможно, на второй или третьей встрече он проявит себя с другой, более выгодной стороны. От идеи выдвинуться за город или куда-то дальше откажитесь – к концу недели возможны неприятности в пути.

Близнецы

Для Близнецов неделя будет не самой простой – люди из прошлого  потребуют продолжения отношений, которые вам однозначно не нужны. Деликатно откажитесь от всего, что вызывает у вас сомнения. Если захочется сбросить накопившийся стресс, лучше отправляйтесь в тренажерный зал – там вы не только оставите не нужные сантиметры, но и приобретете единомышленников.

Рак

Раки в начале недели будут полны сил, но уже к среде баланс качнется в другую сторону. Постоянные капризы второй половинки могут довести вас до серьезного конфликта. Чтобы не обострять ситуацию, переключитесь на хобби или проведите время в компании друзей. Так вы остынете и не натворите глупостей. Отличной идеей будет нанести визит на дачу или в дом отдыха на пару дней. Общение с природой пойдет на пользу.

Лев

В начале недели Львам стоит сделать ставки на карьерный рост и примирение с коллегами, если вы были в ссоре. Никогда не поздно усмирить свою гордыню и прислушаться к эксперту, который тоже в теме. Научитесь слушать мнение окружающих – две головы всегда лучше, чем одна. К концу недели постарайтесь провести время с детьми или старшими родственниками – ваша семья по вам здорово соскучилась.

Дева

Судя по гороскопу на неделю с 25 по 31 марта, с понедельника и до четверга Девам нужно проявлять бдительность в общении с людьми, которые просят у вас в займы, предлагают что-то у них купить или просто пытаются повесить на вас какие-то финансовые обязательства. Клиенты, партнеры, просители о долге, продавцы – все они могу оказаться не очень чисты на руку – это есть тот самый момент, когда нужно перестраховываться. Также не стоит подписывать важные документы и совершать сделки. На выходных максимально расслабьтесь и отдохните – впереди вас ждут великие дела.

Весы

Звезды сулят Весам крупные покупки в самом начале недели. Приобретения вас порадуют, но только в том случае, если вы не станете ими хвастать перед окружающими. Велика вероятность, что те, перед кем вы похвалитесь, могут заревновать или позавидовать. И даже начнут говорить гадости, чтобы специально испортить вам настроение. Молчите лучше. Счастье любит тишину.

Скорпион

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта гласит, что во вторник Скорпионов ждут не самые благоприятные перемены в личной жизни. Если вы состоите в отношениях, вероятен конфликт с партнером. Если вы свободны, то с близким родственником или потенциальным возлюбленным. Не усугубляйте напряжение и отпустите ситуацию – взгляд со стороны станет лучшим лекарством от печали и хандры. Возможно, все не так грустно, как кажется на первый взгляд и вы скоро помиритесь.

Стрелец

Звезды обещают в начале недели напряженный период для Стрельцов. Постоянное раздражение и придирки со стороны друзей не обидят вас, но галочка в голове проставлена будет – вы точно поймете кто вам не очень-то и хороший друг. Прислушайтесь к своей интуиции в пятницу – возможно вы неожиданно получите крупную сумму денег на ровном месте. Главное не впадайте в скептицизм и все получится.

Козерог

Козерогам в начале недели стоит присмотреться к незнакомцам на улицах – возможно именно сегодня благодаря вашей неотразимой улыбки вы привлечете в жизнь свою настоящую любовь. В плане карьеры не бойтесь рисковать – все, что кажется невозможным сегодня, уже завтра станет вашей реальностью. Кто не рискует, тот, как говорится, сидит дома и скучает. А это точно не про вас. Смотрите на ситуации оптимистичнее и все получится.

Водолей

Водолеи в первую половину недели будут слоняться по офису в поиске новых идей. Лень захватит представителей данного знака и не отпустит до самого четверга. А вот после пятницы к вам вернется муза и вам захочется срочно реализовать ваши инсайты и идеи. Но тут лучше пока не спешить, а потерпеть еще недельку и стартовать после Новолуния 5 апреля. Вы только не забывайте записывать, иначе все снова забудется и мысли канут в небытие.

Рыбы

В начале недели Рыбам стоит быть более благосклонным к тем, кто принесет вам перемены.

Не стоит выгонять человека с порога – сначала нужно выслушать и пообщаться, а потом уже принимать решение.  Ведь все, что произойдет в ближайшее время скажется и на вас в целом, и на работе и даже на личной жизни. 

24 марта 2019, 20:10

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