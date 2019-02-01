Совет на выходные, 2-3 февраля 2019 года
"Дела, которые имеют конкретную направленность, у которых есть понятный результат, будут иметь больший успех, чем те, что его не имеют. Более того, в эти выходные хорошо делать рывок в каких-то значимых мероприятиях и добиваться какого-то выраженного результата (пусть даже промежуточного). Этим вы дадите своим начинаниям хороший импульс на будущее", – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. Кроме того, если ваши планы вертятся вокруг какого-то предмета или крупной покупки чего-то, то ближайшие дни – самое время для их осуществления.
Эксперт особенно советует обратить внимание на все, что связано с ресурсами – в том числе с финансами и временем. "В финансовых делах не стоит быть расхлябанными и приблизительными. Также нельзя допускать такого отношения по отношению к себе. Например, если вы даете кому-то в долг, пусть даже совсем ненадолго, четко обговорите, когда вам собираются его вернуть", – предупредила Наталья Ковалева.
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