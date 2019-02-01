Совет на выходные, 2-3 февраля 2019 года

В эти выходные нужно быть максимально конкретными в собственных планах, разговорах и делах. В важных обсуждениях не стоит растекаться мыслью по древу и ходить вокруг да около. Если вы хотите что-то до кого-то донести или спросить, сделайте это четко и понятно.

"Дела, которые имеют конкретную направленность, у которых есть понятный результат, будут иметь больший успех, чем те, что его не имеют. Более того, в эти выходные хорошо делать рывок в каких-то значимых мероприятиях и добиваться какого-то выраженного результата (пусть даже промежуточного). Этим вы дадите своим начинаниям хороший импульс на будущее", – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. Кроме того, если ваши планы вертятся вокруг какого-то предмета или крупной покупки чего-то, то ближайшие дни – самое время для их осуществления.

Эксперт особенно советует обратить внимание на все, что связано с ресурсами – в том числе с финансами и временем. "В финансовых делах не стоит быть расхлябанными и приблизительными. Также нельзя допускать такого отношения по отношению к себе. Например, если вы даете кому-то в долг, пусть даже совсем ненадолго, четко обговорите, когда вам собираются его вернуть", – предупредила Наталья Ковалева.