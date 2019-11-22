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Гороскоп

Как завоевать мужчину-Скорпиона

Фото: www.globallookpress.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Мужчина-Скорпион – пожалуй, самый сложный знак Зодиака. Враги часто отзываются о нем как об очень неприятном человеке, а друзья души в нем не чают. И те, и другие оказываются правы.
прочитано 302 раза

Скорпион – очень эгоистичный, мстительный и прагматичный мужчина. Но он при всем этом остается добрым и справедливым. "Да, я достоин всего лучшего, но я обязательно поделюсь с остальными", – типичная жизненная позиция Скорпиона.

Примерно так же он рассуждает и в отношении противоположного пола, уверяет астролог Вера Хубелашвили. Называя себя самым прекрасным и лучшим, Скорпион все же считает, что нужно снизойти до того, чтобы осчастливить какую-либо женщину. И пусть внутри него это звучит очень высокомерно, зато сама избранница это никак не ощутит. Так ли важно, что о себе думает мужчина-Скорпион, если он окутывает женщину таким вниманием, будто она – настоящая принцесса?

Но при этом Скорпион никогда не забывает о себе и требует от избранницы почтения и покорности. Если же в отношениях возникает разлад, то виновата почти всегда его вторая половинка, а не он сам. В спорах Скорпионы часто жестоки и могут задеть за живое случайно брошенной фразой – или, скажем иначе: могут ужалить.

Отношения со Скорпионами – это всегда баланс между родными и чужими, друзьями и врагами, здравым смыслом и эмоциональными вспышками. Никогда не знаешь, что произойдет завтра в отношениях со Скорпионом. Приходится быть настороже, в состоянии готовности к бою.

Если же в отношениях долгое время все спокойно – это скорее исключение, чем правило. Скорпион не может не проявлять бушующие эмоции. Он живет этими мгновениями и подзадоривает на то же партнера.

Скорпиону подходят женщины, которые могут за себя постоять и за словом в карман не лезут. Состояние постоянного психического накала их не беспокоит. Очень хороший вариант, если такому мужчине попадется женщина с юмором, которая любые провокации с его стороны может обернуть в невинную шутку и от души посмеяться. Но при этом Скорпион не ищет пустую хохотушку. Его требования к женщинам достаточно высоки. Он хочет интеллектуалку, красавицу, покорную, но своевольную, невинную, но искушенную в любви… Кажется, пошли противоречия? Вот таков он – Скорпион, сам не знает, чего хочет больше. Именно поэтому Скорпионам противопоказано выбирать в спутницы жизни покорных и кротких девушек. Выполняя его прихоти, она очень быстро запутается и останется сама во всем виноватой.

Но, скорее всего, Скорпион и не посмотрит в сторону скромной и робеющей особы. Ему нужна не только романтическая партнерша, но и та, с кем он бы мог психически и интеллектуально соревноваться на равных, а потому мужчины этого знака Зодиака отдают предпочтение опытным женщинам.

Особое внимание они уделяют опытности в интимной сфере. Скорпион любит различные эксперименты в постели, а потому нуждается, чтобы женщина не имела комплексов и охотно соглашалась на любые его инициативы.

Путь к покорению мужчины-Скорпиона

Чтобы произвести приятное впечатление на Скорпиона, нужно больше и чаще находиться наедине в уютных домашних пространствах. Шумные мероприятия лучше оставить на будущее. В общении с глазу на глаз следует уделять внимание личным темам, быть откровенной и того же требовать от партнера. Если разговор о сокровенном не задаться, лучше выбрать ту тему, в которой достаточно познаний. Скорпион любит, когда женщина демонстрирует эрудицию и активно участвует в разговоре.

Бояться суровой скорпионьей репутации не нужно. Его резкость и прямолинейность – это лишь способ почудачить, относиться к этим проявлениям характера следует снисходительно.

После первичных испытаний своей неординарностью Скорпион значительно потеплеет в общении. Он любит, когда собеседники позволяют ему быть собой. Допустим, забросив ноги на стол, он проверит, не вызовет ли это шока у собеседницы. Если отнестись к этому событию равнодушно, можно рассчитывать, что оно больше никогда не повториться. Мужчина-Скорпион сделал главное – проверил, что женщина принимает его таким, каков он. А реальной нужды сидеть в такой неудобной позе у него не возникнет.

Хороший способ обратить на себя внимание Скорпиона – играть с ним в недотрогу. Хотя представители этого знака Зодиака любят опытных женщин, им нравится невинность и труднодоступность. Пусть это игра, о чем оба знают, но спешить с интимными отношениями не стоит. Нужно дать мужчине возможность добиться желаемого путем ухаживаний.

22 ноября 2019, 13:26

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