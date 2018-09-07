Совет на выходные, 8-9 сентября 2018 года

В эти выходные фокус внимания стоит направить на женщин, причем женщинам – на самих себя. В эти дни представительницам прекрасного пола очень пригодится умение общаться с другими людьми без напряжения, получая удовольствие от коммуникации.

"Очень поможет в данном вопросе аналитический склад ума, способность все логически продумать и разложить по полочкам, причем как для себя, так и для других, широкий кругозор, пытливый ум и способность быть открытой во взглядах, уважая чужую индивидуальность. Какие-то из этих качеств будут очень актуальны и сильно помогут в тех ситуациях, с которыми придется столкнуться в ближайшие дни", - пояснила Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Мужчинам полезно вовлекать в важные дела представительниц прекрасного пола, обладающих какими-то из вышеперечисленных качеств. Либо же просто порадоваться, если рядом есть такая женщина.

Например, даже если вы считаете себя очень логическим человеком, нелишним будет попросить "второе мнение" у кого-то из близких вам женщин, кто тоже хорошо умеет анализировать факты. Возможно, что дама укажет на какой-то момент, "пойманный" свежим взглядом, или, взглянув на ситуацию под другим углом, сделает интересный вывод, и это очень поможет в принятии какого-то решения. Не игнорируйте такую "опцию"!