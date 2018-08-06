Врачи будут лечить Жукова всю жизнь

"Жуков умирать вовсе не собирается. Болячки, конечно, накопились, но уже стоит учитывать возраст артиста, – заявила гадалка. – Сергей лечился, но это не дало результатов. То, что приходится терпеть певцу сейчас – вынужденная мера для улучшения качества жизни".

По ее словам, впереди еще плановые операции и возвращение в строй. Хотя, можно сказать, что артист и так глобально не выпадал из обоймы, все же пришло время решать проблемы по здоровью. "Cейчас Сергею необходимо крайне серьезное лечение. Ему следует пересмотреть свой образ жизни и найти хороших специалистов. Предстоят операции, и не одна. Как я вижу, такого рода вмешательства, а также поддерживающее лечение под контролем специалистов, нужно будет проводить пожизненно", – добавила Марианна Абравитова.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 19 Июл 2018 в 10:37 PDT

Ранее специалист в эксклюзивном интервью Dni.ru сообщил, что проблемы со здоровьем у Сергея Жукова случились из-за сбоя в иммунной системе. И теперь артисту приходится не расставаться с аппаратом лазерной очистки крови.

Сам солист группы "Руки вверх!" объяснил, что на протяжении многих лет так много работал, что у него не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщил артист на своей страничке в Instagram.