Любовный гороскоп на июль 2018 года

ОВЕН

Изумительный период у Овнов в любовном плане будет в первой декаде месяца. Это время, когда вы можете хорошо пообщаться с новыми знакомыми, приятно провести время с любимым человеком, удачно заняться творчеством или просто отдохнуть как следует. Период обещает быть ярким и насыщенным. К сожалению, уже после 10 июля тема любовных отношений вас вряд ли будет интересовать. Могут возникнуть какие-то ссоры или проблемы с партнером, поэтому постарайтесь не слишком гнуть свою линию.

ТЕЛЕЦ

Первая декада июля подходит для того, чтобы улучшать погоду в доме, приятно проводить время с семьей или что-то менять в своем жилище – например, сделать небольшой ремонт или перестановку. В общем, время благоприятное, но еще лучше будет остальная часть месяца. Это касается и семейных Тельцов, и одиноких представителей знака. В этот период вы сможете найти человека для романтических отношений, которые подарят много приятных минут, если, конечно, вы вообще задаетесь такой целью. А еще время подходит для творческой работы и отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы одиноки и хотите в июле встретить интересного человека для отношений, лучше использовать для этого первую декаду месяца. В это время в принципе ожидается много новых знакомств, в том числе, с представителями противоположного пола, поэтому присмотритесь к ним получше. Остальной июль больше благоприятен для тех, кто уже состоит в отношениях. Сейчас можно наладить их и восстановить, если по какой-то причине они были испорчены. Не бойтесь сделать первый шаг к примирению.

РАК

Если вы уже состоите в паре, для укрепления отношений вам стоит больше времени общаться с партнером. Ведь важна не только романтика и секс, но и простое взаимопонимание. Больше общайтесь, разговаривайте, вместе мечтайте и обсуждайте ежедневные бытовые вопросы. Если вы одиноки, найти подходящего человека можно через современные средства – социальные сети, сайты знакомств. Если вы и не заведете новый роман, то сможете просто приятно пообщаться.

ЛЕВ

Типичным представителям знака Лев следует в этом месяце отдать пальму первенства своим партнерам – дайте им возможность проявлять инициативу и предпринимать какие-либо шаги в ваших отношениях. С одной стороны, конечно, это тяжело, ведь вы лучше знаете, что и как лучше делать, с другой стороны – это ведь так приятно, когда вас добиваются, уделяют вам внимание и восхищаются вами, как истинным царем. От вас может потребоваться лишь материальная поддержка.

ДЕВА

Первая декада вряд ли порадует вас какими-то победами на любовном фронте, а вот после этого наступает удачное время. Сейчас вы становитесь особенно привлекательны для противоположного пола, поэтому не сидите без дела, если хотите найти человека для постоянных отношений – сейчас все в ваших руках. Для семейных Дев период тоже хороший, ведь благодаря своей обаятельности вы сможете восстановить отношения с любимым, если они были испорчены, или просто их укрепить.

ВЕСЫ

Июль вряд ли порадует вас яркими впечатлениями от любовных приключений. Бури эмоций не ожидается, или ее придется по какой-то причине скрывать от окружающих – в этом месяце возможен тайный роман. Если вы семейный человек, и вам это не интересно, то нигде не задерживайтесь, свободное время проводите с любимым, на людей противоположного пола не заглядывайтесь. А если вы еще одиноки, то почему бы и нет? Ведь тайный – не значит плохой. Доверьтесь чувствам.

СКОРПИОН

Для поддержания семейных отношений типичным Скорпионам нужно больше проводить времени с партнером, общаться, делиться с ним своими мыслями и мечтами, то есть ваш партнер должен вам быть не просто любовником, но еще и верным другом. Одиноким Скорпионам, желающим найти пару, стоит присмотреться именно к своим друзьям – зачем искать кого-то нового, когда тот, кто вас прекрасно понимает и ценит, находится уже рядом с вами.

СТРЕЛЕЦ

Типичные представители вашего знака в июле смогут завести роман на рабочем месте. Если вы уже человек семейный, и вас эта перспектива совсем не привлекает, постарайтесь не задерживаться допоздна на работе, корпоративах и других мероприятиях, связанных с вашей деятельностью. А если вы совсем не против такого романа, и правила его не запрещают, то дерзайте, проявляйте инициативу смелее.

КОЗЕРОГ

Известно, что Козерог – знак целеустремленный, но иногда надо отдыхать и вам, а июль для этого подойдет очень хорошо. Отпуск пойдет на пользу и тем, кто уже состоит в паре (главное, отдыхать вместе), и тем, кто только собирается найти человека для романтических отношений. Сейчас бурный роман можно завести именно за рубежом или где-то далеко от дома. Впрочем, уезжать необязательно, можно просто познакомиться с кем-то издалека через интернет.

ВОДОЛЕЙ

Если вы хотите как-то изменить свои отношения, выйти с партнером на новый уровень, лучше сделать это в первой декаде месяца. Для создания новых крепких отношений тоже подойдет именно это время. Вообще, главная рекомендация для Водолеев на этот месяц – поменьше ревновать. Хотя сами Водолеи считаются свободолюбивыми, это не значит, что вам будет приятно, если вашему партнеру кто-то будет уделять внимание, кроме вас. Постарайтесь не устраивать скандал, разберитесь сначала спокойно – вдруг вы что-то не так поняли.

РЫБЫ

Пожалуй, один из самых удачных прогнозов для представителей именно вашего знака, по крайней мере, в любовной сфере. В этом месяце, особенно после 10-х чисел, вы сможете познакомиться с кем-то для создания крепкой семьи, если вы этого сами хотите, конечно. Если пара у вас уже есть, то в этот период можно изменить статус ваших отношений. Например, можно официально их зарегистрировать, обвенчаться или просто начать жить вместе.