Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года

ОВЕН

В первой половине декабря повышается опасность попасть в ДТП, будьте особенно внимательны за рулем и на дороге. Также в течение всего месяца следует тщательнее проверять, что вы употребляете в пищу – повышается опасность отравления. И постарайтесь не перенапрягаться.

ТЕЛЕЦ

В отличие от предыдущего месяца, в декабре вашему здоровью ничего серьезного не угрожает. Только во второй его половине возрастает риск попасть в аварию, поэтому будьте осторожнее за рулем машины и на дороге – не пренебрегайте правилами дорожного движения, и все будет в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит внимательнее следить за своим здоровьем в декабре. Наиболее уязвимы сейчас почки, мочеполовая и дыхательная системы организма. Постарайтесь держать их в тепле, не застужать и не сидеть на холодных поверхностях, чтобы избежать проблем.

РАК

В первой половине декабря типичные Раки вряд ли будут жаловаться на плохое самочувствие, но во второй половине месяца могут возникнуть проблемы с легкими и дыхательной системой в целом. Если начнете кашлять или почувствуете боли в горле, обязательно обратитесь к врачу.

ЛЕВ

Главная опасность для типичных Львов в декабре – получить травму. Избегайте экстремальных видов спорта и аккуратнее работайте с опасными инструментами. Соблюдайте элементарную технику безопасности, тогда неприятных приключений получится избежать.

ДЕВА

В последний месяц года типичные представители этого знака могут вздохнуть спокойно – в декабре серьезных проблем со здоровьем не ожидается, конечно, если в предыдущие месяцы вы прислушались к нашим рекомендациям и смогли избежать заболеваний.

ВЕСЫ

Декабрь – опасный месяц для здоровья Весов. Могут быть воспаления и лихорадки, повышенная температура, а также проблемы с почками и легкими. Одевайтесь строго по погоде, избегайте переохлаждения и перегревания. При первых симптомах болезни обращайтесь к врачу.

СКОРПИОН

Типичным Скорпионам не придется переживать из-за своего здоровья, по крайней мере, в первой половине декабря. Во второй половине месяца могут быть заболевания дыхательной системы, поэтому держите в тепле грудь и горло, не забывайте дома шарф.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов декабрь, по крайней мере, его первая половина, не самое благоприятное время. Возможны проблемы со здоровьем, поэтому, если почувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к специалисту.

КОЗЕРОГ

Сейчас типичные Козероги могут чувствовать недомогание, но оно, скорее всего, будет носить психосоматический характер. Постарайтесь больше отдыхать, уделите время простой медитации. Если вы считаете, что у вас что-то более серьезное, чем усталость, обращайтесь к специалисту.

ВОДОЛЕЙ

У типичных представителей знака Водолей продолжается благоприятный период, вам не нужно много внимания уделять своему здоровью, с ним все и так в порядке. Принимайте витамины и занимайтесь спортом, чтобы и дальше держать себя в отличной форме.

РЫБЫ

Типичным Рыбам в последнем месяце этого года угрожает только одно – переутомление. Сейчас вы полны сил, но именно из-за этого и могут возникнуть проблемы. Помните: всегда нужно находить время на отдых и небольшие перерывы.