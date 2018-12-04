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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года

Фото: Дни.ру
Доходы в декабре будут связаны не столько с удачей, сколько с вашей активностью. Прогноз на месяц для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС"  Михаил Чистяков.   
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ОВЕН

За этот год у вас было предостаточно возможностей ударно потрудиться, а в последний его месяц можно наконец-то чуть-чуть расслабиться и передать бразды правления своим коллегам – во всяком случае, ваших сил может на все ваши задумки и не хватить. Рассчитывайте правильно свои силы, чтобы не работать впустую. Во второй половине декабря есть шанс наладить полезные связи с партнерами из других стран. В плане дохода наиболее удачным месяц станет для тех Овнов, кто работает с чужими деньгами – например, для страховых агентов и бухгалтеров.

ТЕЛЕЦ

В последнем месяце этого года доход от бизнеса типичных Тельцов зависит полностью от них. Сейчас вы полны сил, которые можно направить на усердную работу. Хороший период для тех, кому необходимо завести новые полезные связи или договориться с партнерами. Месяц хорош для Тельцов, которые напрямую работают с клиентами. Кстати, в первой декаде месяца можно рассчитывать на возвращение клиентов, с которыми вам уже доводилось сотрудничать раньше. Не время брать пальму первенства, сейчас лучше работать в команде.

БЛИЗНЕЦЫ

Декабрь – прекрасное время для тех Близнецов, кто нацелен на карьеру. Именно сейчас вы можете хорошенько потрудиться и стать лидером в любом начинании, а вашей энергии хватит на все задумки. Удачный период в материальном плане для тех, кто работает в сфере обслуживания, медицине или чья деятельность связана с животными. В первой половине месяца всем представителям знака можно заняться уборкой на рабочем месте, например, разобрать, наконец, старые бумаги и просто навести порядок перед Новым годом.

РАК

В последний месяц года работать совсем не хочется, а хочется лишь готовиться к празднику и веселиться. Постарайтесь направить позитивный настрой в нужное русло – даже к самой скучной работе можно найти творческий подход. Доход порадует тех, чья деятельность связана с развлечениями, праздниками и играми, что перед Новым годом неудивительно. Удачным декабрь будет и для Раков, которые работают за рубежом или кто тесно связан с заграницей, например, если у вас есть иностранные инвесторы или товары.

ЛЕВ

Если ваша деятельность связана с недвижимостью, или в этом месяце вы собираетесь ею заняться, например, купить-продать или взять-сдать в аренду помещение, декабрь для этого удачно подходит. В целом, месяц нельзя назвать хорошим или плохим, больших взлетов не ожидается, но и больших падений тоже – продолжайте трудиться в том же темпе, что и раньше. Если вам необходима финансовая помощь, обратитесь сначала к друзьям или коллегам, для кредитов и займов сейчас не самое лучшее время.

ДЕВА

В декабре типичным Девам стоит уступить дорогу более активным коллегам, а самим пока побыть в тени, на подхвате. В следующем году еще будет возможность показать себя. Наиболее удачным с материальной точки зрения месяц будет для тех, кто занимается логистикой, журналистикой, издательским делом, перевозками, постоянным общением с клиентами или работает в интернете. Первая половина декабря благоприятно подходит для маркетинговых исследований и сбора информации, которые помогут вашему бизнесу развиваться.

ВЕСЫ

Хотя уже хочется полностью отдаться приятным предпраздничным хлопотам, представителям вашего знака стоит ударно потрудиться на благо родного производства. Сейчас вы не только справитесь с поставленными задачами, но и получите за это заслуженную награду, так что ваши силы будут потрачены не напрасно. Проще говоря, доход в этом месяце полностью зависит от вас самих. Вторая половина месяца подходит для того, чтобы найти новых клиентов или восстановить отношения с бывшими партнерами и вновь начать сотрудничество с ними.

СКОРПИОН

Последний месяц года будет наиболее успешен у тех представителей знака, кому важна внешность в работе – например, моделям, ведущим, различным артистам и музыкальным исполнителям. Наибольшую активность следует проявить тем, чья трудовая деятельность связана со сферой развлечений, играми, отдыхом или маленькими детьми. Благоприятное время для Скорпионов, которым необходимо произвести в декабре хорошее впечатление на кого-либо – например, это может пригодиться, если вы сейчас ищете работу.

СТРЕЛЕЦ

Не самый лучший месяц для карьеры типичных Стрельцов. В первой половине декабря лучше посидеть на скамейке запасных, отдав лидерство другим своим коллегам – не всегда же только вам работать в полную силу, иногда нужно делать передышку. Во второй половине месяца ситуация несколько улучшится. Можно будет заняться поиском новых полезных связей, общением с потенциальными партнерами и клиентами – сейчас вы сможете договориться на выгодных условиях. Особенно успешно потрудиться смогут те Стрельцы, кто работает с недвижимостью.

КОЗЕРОГ

Декабрь – благоприятный месяц для тех представителей вашего знака, кто занимается собственным бизнесом. В это время у вас есть шанс увеличить доход от него. Наиболее активно провести последние дни года смогут те Козероги, кто работает с информацией, например, много созванивается с клиентами, продает услуги и товары через интернет, пишет книги. Если возникнут какие-то трудности на рабочем месте – попросите друзей о помощи. Конечно, за вас вашу работу они вряд ли сделают, но ценный совет вполне могут дать.

ВОДОЛЕЙ

Последний месяц года пройдет для типичных Водолеев благоприятно, если, конечно, вы нацелены на карьеру, а не на праздное времяпрепровождение. В первой половине декабря можно хорошо потрудиться, а уже во второй – получить за это заслуженный бонус в денежном виде. При этом размер этого бонуса зависит в большей степени от ваших собственных усилий, так что решать вам: бросить все силы, которых, кстати, сейчас в избытке, на карьеру и увеличить доход или расслабиться и остаться ни с чем из-за собственной лени. Первое звучит явно привлекательнее. Дерзайте.  

РЫБЫ

В декабре у типичных представителей знака Рыбы полно энергии, и вы можете сами выбирать, куда ее направить. Первую половину месяца можно посвятить образованию, посетите курсы повышения квалификации или изучите что-то совершенно новое, что пригодится вам в работе. А вторую половину декабря можно посвятить непосредственно самой работе – покажите всем под конец года, чего вы на самом деле стоите. Можно наладить новые полезные связи. Благоприятное время для тех, кто работает с представителями других стран, культур или религий.
4 декабря 2018, 22:03

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