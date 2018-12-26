Прогноз личной жизни на январь 2019 года

Если следовать положению планет на небе, новогодняя ночь и все рождественские каникулы пройдут не то что бы по-пуритански, но без излишних приличествующих такому событию чувственных наслаждений и эмоций. Нет, если вы мечтаете об африканских страстях в объятиях любимого человека, они, конечно, могут быть, но неожиданные новогодние приключения рискуют окончиться ничем – время по-прежнему не располагает к новым знакомствам романтического плана.

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