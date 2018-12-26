Прогноз личной жизни на январь 2019 года
Как рассказал "Дни.ру" астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков, виной тому красавица-Венера, которая все рождественские праздники просидит взаперти в суровом Скорпионе, и лишь в Рождество перейдет в Стрелец, на радость этому знаку и остальным знакам огненной стихии – Львам и Овнам.
"Нельзя сказать, что в Стрельце Венера гораздо сильнее, чем в Скорпионе, но что ей будет уже не так грустно, это факт. Особенно она должна порадовать Львов, вернее Львиц – вы сможете не только приятно провести время, но и познакомиться с кем-то, равным вам по царскому статусу. Особенно перспективным в этом плане будет район лунного затмения 21 января, так что не теряйтесь", – советует эксперт.
Близнецы смогут насладиться семейной идиллией, Водолеям не следует игнорировать дружеские вечеринки. Весам не нужно сидеть в метро уткнувшись в книжку – может быть ваш принц сидит напротив и любуется вами. Раки смогут распознать в сослуживце свою судьбу, а на Рыб может благосклонно посмотреть непосредственный начальник. Скорпионам, Козерогам и Тельцам в мешке Деда Мороза, увы, ничего не припасено, по крайней мере, в личном плане. Ну а Девам далеко ходить не надо – иногда суженый приходит к вам прямо на дом.
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