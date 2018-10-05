Совет на выходные, 6-7 октября 2018 года
"Бонусом мы получим массу энергии, а вот куда мы ее направим – зависит исключительно от нас самих. Энергию можно просто "слить" в никуда, а можно буквально свернуть горы. Эти дни очень подходят для того, чтобы начинать что-то интересное и масштабное. Многое в деле будет зависеть именно от вас. В ваших силах сделать эти выходные запоминающимися и очень интересными", – сказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особенно ярко ситуация может проявляться в том, что касается любого рода общения – например, с друзьями и приятелями, братьями и сестрами. Кроме того, обратите внимание на возможность коротких поездок, а также дела в собственном бизнесе, если таковой имеется.
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