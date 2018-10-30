Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года

ОВЕН

Ноябрь – благоприятный месяц для представителей вашего знака. Только, если в это время вы решите отправиться в отпуск в теплые и солнечные города или страны, помните о креме – у вас сейчас повышается риск получить ожог. Дома будьте внимательны с горячими жидкостями и предметами.

ТЕЛЕЦ

В ноябре Тельцам не стоит халатно относиться к своему здоровью. В этом месяце могут возникнуть проблемы с почками и мочеполовой системой, так что держите их в тепле, постарайтесь не застужать. Кроме того, есть риск попасть в ДТП, так что будьте предельно внимательны на дороге.

БЛИЗНЕЦЫ

В целом ноябрь – благоприятный месяц для типичных представителей этого знака. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но вы и сами знаете, что не стоит нагружать сердце и какие лекарства необходимо принимать.

РАК

Внимательнее следить за самочувствием следует Ракам. В ноябре у вас могут быть кашель, ангина и различные заболевания дыхательных путей, так что при первых симптомах обращайтесь к врачу. В первой половине месяца повышается опасность получить травму – будьте особенно осторожны с острыми предметами.

ЛЕВ

Первая половина ноября будет для Львов абсолютно спокойной в плане здоровья, но после этого периода повышается риск получить травму. Бояться не нужно – просто будьте внимательнее и не пренебрегайте техникой безопасности. Экстремальные приключения пока лучше отложить.

ДЕВА

Девам стоит обратить внимание на свое здоровье в первой половине ноября. В это время возможны лихорадки или воспалительные процессы в организме. Если вы хотите сесть на диету или сходить на какую-либо косметическую процедуру, лучше сделать это во второй половине месяца.

ВЕСЫ

Фортуна в этом месяце на вашей стороне: проблем со здоровьем в ноябре не ожидается. Если вы прислушивались к нашим рекомендациям в прошлом месяце и успешно избежали заболеваний, то в этот период все будет в порядке. Укрепляйте иммунитет и принимайте витамины, чтобы и дальше быть здоровым.

СКОРПИОН

Представителям вашего знака следует внимательнее следить за тем, что вы едите и пьете. Возможны отравления, из-за которых придется провести время в больнице. Сведите до минимума спиртные напитки или не употребляйте их вовсе. Сомнительные заведения с непроверенной пищей тоже обходите стороной.

СТРЕЛЕЦ

Ничего серьезного в последнем месяце осени типичным Стрельцам не угрожает. Единственная опасность для вас в ноябре – набрать лишний вес. Постарайтесь соблюдать диету и регулярно занимайтесь спортом – это в любом случае пойдет на пользу.

КОЗЕРОГ

Козерогам нужно больше времени уделять отдыху. Хорошо, что у вас полно сил, но переутомление еще никому не принесло пользы. Постарайтесь держать в тепле горло и грудь – в холодное время года их легко застудить, а это наверняка вызовет неприятные заболевания.

ВОДОЛЕЙ

У типичных представителей знака Водолей продолжается благоприятный период: сейчас вы способны горы свернуть, и никакие болезни вам не страшны. Главное – не надорваться, пока будете эти горы сворачивать. Вовремя делайте перерывы в работе и не пренебрегайте отдыхом.

РЫБЫ

Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением – в ноябре повышается риск получить отравление или заработать кишечную инфекцию. Кроме того, будьте осторожны с опасными инструментами и избегайте в первой половине месяца любого экстрима.