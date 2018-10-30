Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на сентябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Вторник 30 октября
Лента новостей
08:40
Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей
08:38
После заморозков на МКАД столкнулись семь машин
21:54
Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
21:47
Дана Борисова показала откровенные фото
21:29
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
21:07
Желчная Анита Цой показала свои изумруды
21:00
Андрееву вернули из ссылки после скандала
20:56
Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:26
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:43
Где обедать до конца октября
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
11:10
Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
11:03
США направили авиацию к Крымскому мосту
10:52
Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом
10:40
Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри
10:36
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
10:27
Стартует новый сезон сериала "Ольга"
10:20
В Кузбассе более 130 горняков эвакуировали из шахты
10:03
Российские продукты решили облучать радиацией
09:51
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова
09:43
Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
09:12
Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом
08:58
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
08:53
Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
08:42
"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов
08:17
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
08:14
В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
07:56
Queen Best Hits: единственный концерт в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года

Фото: Dni.Ru
С наступлением холодов нужно особенно бережно относиться к своему здоровью. В целом месяц не сулит серьезных проблем, но некоторым все-таки стоит проявить бдительность. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
прочитано 471 раз

ОВЕН

Ноябрь – благоприятный месяц для представителей вашего знака. Только, если в это время вы решите отправиться в отпуск в теплые и солнечные города или страны, помните о креме – у вас сейчас повышается риск получить ожог. Дома будьте внимательны с горячими жидкостями и предметами.

ТЕЛЕЦ

В ноябре Тельцам не стоит халатно относиться к своему здоровью. В этом месяце могут возникнуть проблемы с почками и мочеполовой системой, так что держите их в тепле, постарайтесь не застужать. Кроме того, есть риск попасть в ДТП, так что будьте предельно внимательны на дороге.

БЛИЗНЕЦЫ

В целом ноябрь – благоприятный месяц для типичных представителей этого знака. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но вы и сами знаете, что не стоит нагружать сердце и какие лекарства необходимо принимать.

РАК

Внимательнее следить за самочувствием следует Ракам. В ноябре у вас могут быть кашель, ангина и различные заболевания дыхательных путей, так что при первых симптомах обращайтесь к врачу. В первой половине месяца повышается опасность получить травму – будьте особенно осторожны с острыми предметами.

ЛЕВ

Первая половина ноября будет для Львов абсолютно спокойной в плане здоровья, но после этого периода повышается риск получить травму. Бояться не нужно – просто будьте внимательнее и не пренебрегайте техникой безопасности. Экстремальные приключения пока лучше отложить.

ДЕВА

Девам стоит обратить внимание на свое здоровье в первой половине ноября. В это время возможны лихорадки или воспалительные процессы в организме. Если вы хотите сесть на диету или сходить на какую-либо косметическую процедуру, лучше сделать это во второй половине месяца.

ВЕСЫ

Фортуна в этом месяце на вашей стороне: проблем со здоровьем в ноябре не ожидается. Если вы прислушивались к нашим рекомендациям в прошлом месяце и успешно избежали заболеваний, то в этот период все будет в порядке. Укрепляйте иммунитет и принимайте витамины, чтобы и дальше быть здоровым.

СКОРПИОН

Представителям вашего знака следует внимательнее следить за тем, что вы едите и пьете. Возможны отравления, из-за которых придется провести время в больнице. Сведите до минимума спиртные напитки или не употребляйте их вовсе. Сомнительные заведения с непроверенной пищей тоже обходите стороной.

СТРЕЛЕЦ

Ничего серьезного в последнем месяце осени типичным Стрельцам не угрожает. Единственная опасность для вас в ноябре – набрать лишний вес. Постарайтесь соблюдать диету и регулярно занимайтесь спортом – это в любом случае пойдет на пользу.

КОЗЕРОГ

Козерогам нужно больше времени уделять отдыху. Хорошо, что у вас полно сил, но переутомление еще никому не принесло пользы. Постарайтесь держать в тепле горло и грудь – в холодное время года их легко застудить, а это наверняка вызовет неприятные заболевания.

ВОДОЛЕЙ

У типичных представителей знака Водолей продолжается благоприятный период: сейчас вы способны горы свернуть, и никакие болезни вам не страшны. Главное – не надорваться, пока будете эти горы сворачивать. Вовремя делайте перерывы в работе и не пренебрегайте отдыхом.

РЫБЫ

Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением – в ноябре повышается риск получить отравление или заработать кишечную инфекцию. Кроме того, будьте осторожны с опасными инструментами и избегайте в первой половине месяца любого экстрима.
30 октября 2018, 08:00

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
Дана Борисова показала откровенные фото
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
Желчная Анита Цой показала свои изумруды

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Одежда Примадонны вызвала жаркие споры
Шоу-бизнес

Андрееву вернули из ссылки после скандала

Зрители Европейской части страны вновь смогут увидеть телеведущую
Шоу-бизнес

Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию

Юморист пользуется огромной популярностью

Шоу-бизнес

Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова

Улыбке вдовы нашлось объяснение

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru