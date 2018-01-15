Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года

Неделя начинается в дни Гекаты, когда Луна на небе исчезает, не видно даже ее тонкого серпика. В такое время не советуют начинать никаких новых дел, лучше заниматься самыми повседневными делами. Уже в среду новолуние – два светила соединяются на небе, начинается очередной лунный месяц.



Астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает, что приступать к новым делам на этой неделе не стоит, а вот обдумывать их лучше всего со среды.

ОВЕН

Начало наступившей недели выдастся для вас превосходным. Несмотря на ущербную Луну, вы сможете с первого же дня выйти в лидеры на рабочем месте и оставить далеко позади всех своих конкурентов. Только на выходных вы почувствуете упадок сил, но ведь на то они и выходные, чтобы отдыхать, а не работать. К понедельнику вы будете в полном порядке.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вы среди фаворитов, как в работе, так и в учебе. В ее начале вы сможете порадовать своих преподавателей и наставников хорошими знаниями. Вторая половина недели будет успешной в практическом плане – можно сделать неплохие шаги в карьере. Выходные не следует проводить в одиночестве – посвятите их своим друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательнее на проезжей части в самом начале наступившей недели – возрастает риск ДТП. Проявляйте осторожность также дома и на работе. Опасность проходит только в среду – можно вздохнуть спокойно. Вторую половину недели посвятите духовному и интеллектуальному росту. На выходных не сидите без дела.

РАК

В самом начале недели опасайтесь испортить отношения со своим окружением – с деловыми партнерами и партнерами в личной жизни. Со среды по пятницу умерьте свой пыл, строго соблюдайте правила личной безопасности. Если уж вы так соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут оба выходных дня, и суббота и воскресенье.

ЛЕВ

Лев, пожалуй, самый свободолюбивый знак, ему не привычно подчиняться и чувствовать себя на вторых ролях. Но в первые дни этой недели придется заниматься именно этим. Вторая половина недели будет ярче, но не много – на первое место выходят дела вашего коллектива. На выходных стоит отказаться от всех экстремальных видов отдыха.

ДЕВА

Может быть, типичные Девы и не считаются самым творческим знаком, но в начале этой недели вы сможете доказать обратное – вас, безусловно, посетит муза. Хорошее время для любви и творчества. К сожалению, не всю неделю – уже со среды придется заниматься скучной рутиной. Оба выходных дня посвятите своей половине.

ВЕСЫ

Начало недели лучше всего посвятить домашним делам – именно в них вы преуспеете больше всего. Середина недели получится для вас гораздо интереснее – она будет насыщена радостью, счастьем и творческими успехами. К сожалению, этого нельзя сказать о выходных днях – в это время лучше заниматься своим драгоценным здоровьем.

СКОРПИОН

Начало недели выдастся для вас суматошным – создастся впечатление, что всем от вас что-то надо. Не волнуйтесь – уже в среду волна активности схлынет, можно будет отдохнуть дома, в кругу семьи. На первое место в числе приоритетов выходят домашние дела. Выходные полностью ваши – лучшее время для любви, творчества, счастья.

СТРЕЛЕЦ

Не ясно, как и почему, но в самом начале наступившей недели вы сможете решить свои материальные проблемы. Но покупать что-либо в понедельник или вторник не рекомендуется – только зря потратите деньги. Период со среды по пятницу обещает стать богатым на звонки и сообщения. А выходные дни проведите дома в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

В понедельник Козерогам не стоит долго раскачиваться и нежится в постели – несмотря на окончание лунного месяца, вас ждут великие дела, пусть даже в масштабах вашей квартиры или вашего рабочего коллектива. Вторая половина недели обрадует вас какой-то прибылью. Выходные проведите в кругу своих близких, друзей и знакомых.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина недели вряд ли обрадует вас большими успехами, поэтому, если вы не будете проявлять повышенного усердия, это даже лучше для вас – вы можете чувствовать себя не лучшим образом. Со среды все меняется – к вам придет второе дыхание, у вас будет прилив сил и энергии. Выходные дни также следует провести активнее.

РЫБЫ

Вряд ли наступившая неделя пройдет у вас так, как бы вам хотелось. Если в ее начале еще можно рассчитывать на какие-то успехи, и то только в коллективных делах, то со среды по пятницу лучше просто расслабиться и отдыхать, предоставив товарищам бороться за первый приз. Зато выходные пройдут у вас на все сто – вы удивитесь сами своей активности.