Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля 2017 года

Неделя начинается с полнолуния, которым принято считать день накануне и день после противостояния Луны и Солнца, а оно ожидается во вторник. Указанный период неблагоприятен для новых дел.

В это время будет трудно контролировать эмоции, предупреждает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. С четверга луна пойдет на убыль – это будет хорошее время для краткосрочных проектов.

ОВЕН

В самом начале все внимание следует направить на коллективные дела – собственные проекты будут менее удачными. В середине недели будьте осторожны – есть опасность получить травму. Выходные окажутся благоприятными для саморазвития.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, с первого же дня придется засучить рукава и начать решать повседневные вопросы. В этом нет ничего страшного – когда-то нужно заниматься и черной работой. Вторую половину недели посвятите коллективным проблемам. В выходные исключите любой экстрим.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начнется для вас лучше, чем для остальных знаков. Если в вас есть творческое начало, оно обязательно проявится в понедельник. В среду вдохновения поубавится – придется заняться рутинной работой. Выходные посвятите своей половине.

РАК

Рассчитывать на высокие результаты на производстве в начале недели – слишком самонадеянно. Гораздо лучше будут решаться домашние вопросы. В четверг можно взяться за глобальные дела. К сожалению, в выходные вряд ли получится проявить свою творческую натуру.

ЛЕВ

Начало недели обещает быть суматошным. Ожидается много поездок, звонков и встреч по личным и рабочим делам. Вам точно не дадут посидеть на одном месте. В середине недели от вас наконец-то отстанут, можно будет отдохнуть. Выходные подойдут для праздничных мероприятий.

ДЕВА

Дева не считается самым энергичным знаком, но на этой неделе у вас будет достаточно сил, чтобы взяться за любую работу. Возможно, в первые дни вас порадуют каким-то бонусом. В середине недели физическая активность перейдет в ментальную. Выходные лучше всего провести дома, в кругу семьи.

ВЕСЫ

Вся неделя пройдет для типичных Весов со знаком плюс. В минувшие выходные была хорошая возможность отдохнуть и набраться сил, поэтому уже в понедельник вы способны занять лидирующие позиции. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас. Выходные благоприятны для встреч с друзьями и родственниками.

СКОРПИОН

В начале недели не стоит строить из себя героя и лезть на баррикады – у вас просто не хватит сил. Можно побыть на подхвате или посидеть на скамейке запасных. В среду откроется второе дыхание. В выходные не сбавляйте темпа – вам многое по плечу.

СТРЕЛЕЦ

Первые дни посвятите коллективным делам и вопросам – только вместе с друзьями вы сможете добиться цели. Вторую половину недели следует провести спокойно, забыв об излишествах. Ближе к выходным все встанет на свои места – вы снова будете на коне.

КОЗЕРОГ

В начале недели вряд ли кто отважится на единоборство – вы способны взять вымпел передовика и прочно удерживать его. Если в середине недели силы начнут покидать вас, на выручку придут друзья. Отдохнуть в тишине и уюте сможете в выходные.

ВОДОЛЕЙ

Пожалуй, это лучший прогноз. В будни вы будете делить с Козерогами пальму первенства. В начале недели это коснется интеллектуальной сферы, а на финише вы возьмете Гран-при во всех областях. Выходные посвятите друзьям.

РЫБЫ

Типичные Рыбы не отличаются смелостью, и в начале недели это качество им очень пригодится. Есть опасность получить увечье, поэтому будьте осторожны. Если соскучились по авантюрам, для них подойдет вторая половина недели. Выходные благоприятны для достижения цели.