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Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается с полнолуния, которым принято считать день накануне и день после противостояния Луны и Солнца, а оно ожидается во вторник. Указанный период неблагоприятен для новых дел.
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В это время будет трудно контролировать эмоции, предупреждает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. С четверга луна пойдет на убыль – это будет хорошее время для краткосрочных проектов.

ОВЕН

В самом начале все внимание следует направить на коллективные дела – собственные проекты будут менее удачными. В середине недели будьте осторожны – есть опасность получить травму. Выходные окажутся благоприятными для саморазвития.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, с первого же дня придется засучить рукава и начать решать повседневные вопросы. В этом нет ничего страшного – когда-то нужно заниматься и черной работой. Вторую половину недели посвятите коллективным проблемам. В выходные исключите любой экстрим.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начнется для вас лучше, чем для остальных знаков. Если в вас есть творческое начало, оно обязательно проявится в понедельник. В среду вдохновения поубавится – придется заняться рутинной работой. Выходные посвятите своей половине.

РАК

Рассчитывать на высокие результаты на производстве в начале недели – слишком самонадеянно. Гораздо лучше будут решаться домашние вопросы. В четверг можно взяться за глобальные дела. К сожалению, в выходные вряд ли получится проявить свою творческую натуру.

ЛЕВ

Начало недели обещает быть суматошным. Ожидается много поездок, звонков и встреч по личным и рабочим делам. Вам точно не дадут посидеть на одном месте. В середине недели от вас наконец-то отстанут, можно будет отдохнуть. Выходные подойдут для праздничных мероприятий.

ДЕВА

Дева не считается самым энергичным знаком, но на этой неделе у вас будет достаточно сил, чтобы взяться за любую работу. Возможно, в первые дни вас порадуют каким-то бонусом. В середине недели физическая активность перейдет в ментальную. Выходные лучше всего провести дома, в кругу семьи.

ВЕСЫ

Вся неделя пройдет для типичных Весов со знаком плюс. В минувшие выходные была хорошая возможность отдохнуть и набраться сил, поэтому уже в понедельник вы способны занять лидирующие позиции. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас. Выходные благоприятны для встреч с друзьями и родственниками.

СКОРПИОН

В начале недели не стоит строить из себя героя и лезть на баррикады – у вас просто не хватит сил. Можно побыть на подхвате или посидеть на скамейке запасных. В среду откроется второе дыхание. В выходные не сбавляйте темпа – вам многое по плечу.

СТРЕЛЕЦ

Первые дни посвятите коллективным делам и вопросам – только вместе с друзьями вы сможете добиться цели. Вторую половину недели следует провести спокойно, забыв об излишествах. Ближе к выходным все встанет на свои места – вы снова будете на коне.

КОЗЕРОГ

В начале недели вряд ли кто отважится на единоборство – вы способны взять вымпел передовика и прочно удерживать его. Если в середине недели силы начнут покидать вас, на выручку придут друзья. Отдохнуть в тишине и уюте сможете в выходные.

ВОДОЛЕЙ

Пожалуй, это лучший прогноз. В будни вы будете делить с Козерогами пальму первенства. В начале недели это коснется интеллектуальной сферы, а на финише вы возьмете Гран-при во всех областях. Выходные посвятите друзьям.

РЫБЫ

Типичные Рыбы не отличаются смелостью, и в начале недели это качество им очень пригодится. Есть опасность получить увечье, поэтому будьте осторожны. Если соскучились по авантюрам, для них подойдет вторая половина недели. Выходные благоприятны для достижения цели.

10 апреля 2017, 08:02

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