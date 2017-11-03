Совет на выходные, 4-5 ноября 2017 года

Эти выходные для многих обещают быть не самыми простыми. Но стоит запомнить: любую, даже самую неприятную ситуацию этих дней надо принять как нечто, что пойдет на пользу. Диапазон ощущений от происходящего может разниться от в меру неприятных до откровенно тяжелых, что будет зависеть как от везения, так и от нашей способности смотреть на ситуацию широко и как бы со стороны, не поддаваясь сиюминутным эмоциям.

"Каждому из нас важно в жизни научиться отпускать то, что уже себя отжило и больше не приносит нам пользы, хотя долгое время до этого могло являться важной частью нашей жизни. Это может быть какое-то убеждение, взгляды, способ что-то делать или даже человек. Именно такой урок мы можем получить в эти дни. Ведь дерево не страдает, сбрасывая листья каждую осень, чего никак не скажешь о людях, которые теряют что-то привычное", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

События, которые могут произойти в ближайшие выходные, послужат знаком о необходимости изменений. Причем перемены должны быть радикальными.

"Кому-то достанется облегченная версия урока. Допустим, вы долгое время пользуетесь какой-то службой доставки, и в последнее время она совершает ошибку за ошибкой. В эти выходные степень вашего недовольства сервисом может достигнуть критической точки, и вам придется принять решение – отказаться от привычного способа что-то покупать или, может быть, найти альтернативный. Позвонить в службу претензий и удовлетвориться обещаниями исправиться или комплиментом в свой адрес – неправильный выход из ситуации, – приводит пример эксперт. – Для кого-то урок может оказаться более тяжелым, например, не исключен разрыв с каким-то близким человеком. Особенно важно обратить внимание на те ситуации, которые касаются планов на будущее, а также всевозможных отношений с коллективом или группой единомышленников".

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