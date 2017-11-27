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Гороскоп

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается не в самые удачные лунные сутки. В понедельник лучше не поддаваться никаким соблазнам и не верить никому на слово. Зато все последующие дни недели пройдут просто замечательно. На второй четверти луны – самое плодотворное время для начала долгосрочных проектов. Не пропустите.
прочитано 2038 раз

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первые два дня у вас не будет получаться абсолютно все. Но это и не страшно – лучше накопить силы для будущих свершений. Зато в среду начинается ваше время – сможете справиться с любой поставленной задачей. Заряд бодрости не оставит и всю последующую неделю. Выходные лучше всего провести в обществе друзей или близких. 

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится для вас хорошо. Если в ее начале вы еще сможете добиться определенных успехов в коллективной работе, то в середине недели лучше взять тайм-аут и посидеть на скамейке запасных. Второе дыхание откроется только в пятницу. Все выходные пройдут у вас на ура.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые два дня сложатся для типичных Близнецов просто великолепно, если вы, конечно, ориентированы на победу в производственном соревновании. К среде энтузиазма поубавится, но вам на помощь обязательно придут ваши товарищи. Не оставляйте важные дела на пятницу – у вас может случиться упадок сил. Их прилив ожидается только в воскресенье.

РАК

Эта неделя запомнится вам хорошими результатами, правда лишь в том случае, если вы не будете сидеть без дела, а приложите определенные усилия. Во всяком случае, звезды сейчас на вашей стороне. Суббота – хорошее время для встреч с друзьями. А вот в воскресенье лучше просто отдохнуть дома.

ЛЕВ

Типичные Львы далеко не робкого десятка, и, тем не менее, в начале наступившей недели лучше поберечься и не бросаться во все тяжкие. Если вы хотите приключений, для этого лучше подойдет середина недели. Пятница и суббота хороши для достижения целей, в том числе производственных. В воскресенье не сидите в одиночестве.

ДЕВА

В начале наступившей недели типичных Дев ждут встречи с любимыми людьми, а если вы одиноки – приятные знакомства. Среду и четверг лучше провести спокойнее, не предаваясь никаким излишествам. Развернуться по полной можно будет уже в пятницу. Выходные благоприятны для путешествий и повышения своего культурного уровня.

ВЕСЫ

Неделя вряд ли начнется для типичных Весов с каких-то значимых побед на рабочем месте. Могут быть незначительные проблемы со здоровьем – одевайтесь теплее. В середине недели вас ждут приятные знакомства и встречи. В пятницу и субботу избегайте любого экстрима. А если вы соскучились по авантюрам, для них прекрасно подойдет воскресенье.

СКОРПИОН

Начало наступившей недели выдастся для типичных Скорпионов с большим знаком плюс. Хорошее время для творчества и развлечений. Однако в среду надо будет засучить рукава и серьезно поработать. В пятницу не сидите в одиночестве – хорошее время для любовных приключений. Воскресенье проведите по возможности спокойнее.

СТРЕЛЕЦ

Если в начале недели от производственных задач вас отвлекут дела домашние, ничего страшного – переключитесь на них. Уже в среду вам все будет по плечу, причем плодотворной будет не только работа, но и отдых. Радость не бывает вечной – в пятницу на смену ей придет рутина. На воскресенье можно запланировать свидание.

КОЗЕРОГ

Первые два дня наступившей недели обещают пройти динамично – будет много встреч, звонков по делам общественным и личным. Правда, в понедельник лучше не доверять поступающей информации. В среду и четверг ваше внимание привлекут домашние и семейные проблемы. Справившись с ними, в пятницу или в субботу можно устроить себе праздник.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, вы неплохо поработали на предыдущей неделе – во всяком случае, в начале этой у вас показатели улучшения своих материальных дел. Только остерегайтесь покупать что-либо в первую половину дня в понедельник. В среду вас могут отправить в местную командировку. Субботу лучше всего провести дома. Воскресенье – для романтического свидания. 

РЫБЫ

Наступившая неделя пройдет при полном превосходстве вашего знака. Уже в ее начале вы сможете выйти на лидирующие позиции, откуда вас не сгонят все последующие дни. В середине недели за свои труды вы вправе потребовать заслуженную награду. Суббота – прекрасное время для приятной компании. Воскресенье лучше всего провести дома с семьей. 

27 ноября 2017, 08:06

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