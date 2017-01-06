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Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Кому придется усердно работать, а кто сможет насладиться временным затишьем, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Если в январе вам нужно сделать какую-то важную работу, не тяните до окончания новогодних праздников приступайте к ней уже 3-4 января. Скорее всего, во второй половине месяца дела будут тормозиться, и все будет получаться медленнее и не так качественно. В период с 19 по 31 января постарайтесь не делать крупных покупок, да и вообще следите за своими тратами. Даже если ваши доходы будут достаточно велики, откладывайте деньги. Они могут вам понадобиться в следующем месяце.

ТЕЛЕЦ

Маловероятно, что в первой половине января Тельцы будут усердно работать. Скорее всего, большинство представителей этого знака будет отдыхать до последней возможности. Им и дома будет чем заняться, бегая по магазинам, накрывая на стол и принимая гостей почти вплоть до 14 января. Что интересно, доходы особенно не пострадают. А на праздники они наверняка отложили уже некоторую сумму, чтоб не выйти из бюджета.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов настолько активный трудовой месяц, что удивительно, если они еще будут успевать ходить в гости и на праздничные мероприятия. Многие представители этого знака будут в буквальном смысле работать за себя и за того парня. Но, скорее всего, такое трудовое рвение вполне оправдано. Ведь и материальное вознаграждение будет соответствующим. Если вам по какой-то причине понадобиться займ или кредит, можете взять его после 11 января. Сами денег в долг постарайтесь не давать.

РАК

Ракам, помимо того, что будет достаточно работы, придется ходить по каким-то инстанциям, возможно, общаться с чиновниками. Имейте в виду, что успех ваших действий будет зависеть от того, насколько хорошо вы подготовитесь. В первую очередь это документы и конкретный список вопросов. Но не последнее значение имеет и внешний вид, а так же уверенность в себе. Люди, облаченные властью, охотно идут навстречу тем, в ком не чувствуют слабости. Так что не просите, а требуйте.

ЛЕВ

У Львов в первый месяц зимы будет не очень много работы. Поэтому, если есть желание или необходимость поехать в январе в отпуск, смело можете покупать билеты. Однако постарайтесь не тратить слишком много денег, ведь ваши доходы могут существенно увеличиться только к концу следующего месяца. И займитесь планированием бюджета на весь начинающийся год. Это позволит вам адекватно оценить свои возможности, правильно распределить траты, а значит, избавит от лишних хлопот и переживаний.

ДЕВА

Активной и успешной будет деятельность тех представителей знака, которые занимаются творчеством, работают на дому или занимаются недвижимостью. Именно эти виды деятельности могут принести Девам наибольший доход. А ведь оплата труда имеет не последнее значение для того, чтоб быть удовлетворенным работой. Остальным же придется либо довольствоваться малым, либо пользоваться резервами в виде заранее накопленных средств.

ВЕСЫ

Весам в январе придется заниматься теми делами, которые они не особенно-то любят. Это может быть структурирование отчетности, разбор документов. Возможно, вам необходимо сделать уборку в доме или на рабочем месте. Это также может оказаться неквалифицированный труд или низкооплачиваемые работы. Одним словом – никакого творчества. Но это нужно будет просто взять и сделать. Наберитесь терпения. Время от времени у каждого бывает такой период.

СКОРПИОН

Месяц успешен, прежде всего, для тех Скорпионов, которые работают с информацией, связью, транспортом, жизнь которых проходит на колесах и с телефоном в руках. Чем чаще вы пользуетесь современными средствами коммуникации, тем больше ваши возможности, а значит и доходы. Не следует чего-то менять в работе, в бизнесе исходя исключительно из собственных соображений. Сначала посоветуйтесь со специалистами, а уж потом принимайте решения.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут разрываться между необходимостью поработать и желанием побыть дома. В первой половине месяца желание побыть в кругу семьи, с родными и близкими будет, безусловно, брать верх. Ну, а во второй половине января возобладает чувство долга, что более чем правильно. Игнорируя свои служебные обязанности, вы рискуете, что ваш доход существенно понизится. И это относится не только к тем, кто работает по найму, но и к владельцам собственного бизнеса.

КОЗЕРОГ

У тех Козерогов, которые контролируют ситуацию в бизнесе, дела будут идти более чем хорошо. Не на что пожаловаться в начале года и тем, чья работа зависит только от них самих – фрилансерам или, например, свободным художникам. В любом случае, Козероги, которые являются хорошими специалистами, а так оно в большинстве случаев и есть, будут иметь и работу и доходы. А что еще, если не эти два фактора, может поднять настроение Козерогу.

ВОДОЛЕЙ

В январе представителям знака Водолей следует рассчитывать только на самих себя. Это относится как к трудовой деятельности, так и к финансам. Если у вас нет пока своего бизнеса, а вам бы очень хотелось начать свое дело, январь совершенно не подходит для начала. Подождите пару месяцев. Вряд ли эта задержка покажется вам длительной. И не вздумайте сейчас менять место работы. Так можно остаться и без средств к существованию.

РЫБЫ

У Рыб в бизнесе некоторое затишье, хотя и просматривается общая стабильность. Что вам сейчас тяжелее всего сделать, так это начать что-то менять. Кто-то считает, что это косность, кто-то может обвинить вас в лености, но на самом деле вам просто тяжело начать, выбрать точку отсчета. Как бы там ни было, в финансовом отношении первый месяц года будет хороший, постарайтесь не тратить сейчас деньги на зарубежные поездки и путешествия. Они будут невыгодны.

6 января 2017, 10:01

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