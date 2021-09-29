Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек

С начала сентября в России зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране ковид выявили у 22 430 человек. Как сообщает Общественная служба новостей, лидером стала Москва. Здесь заболели 3004 человека. На втором месте Санкт-Петербург, где число инфицированных приблизилось к двум тысячам – 1933. Третью строчку стабильно занимает Московская область, в этот раз здесь выявлено 1223 человека с COVID-19.

Также в России установлен новый антирекорд по смертям. Как сообщает RT, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 857 человек. Всего за время пандемии зафиксировано 206 388 летальных исходов.

Известно, что в Москве достаточно много госпитализаций – 887, при этом 332 человека находятся на ИВЛ. Шестьдесят пять человек скончались.

Напомним, в России проходит массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Самый доступный для граждан препарат – "Спутник V". При этом специалисты рекомендуют делать ревакцинацию через полгода после первой прививки, для этого советуют использовать модернизированную версию – "Спутник Лайт".

Однако самым желаемым среди россиян стал препарат "КовиВак" от Исследовательского центра им. Чумакова. Правда, пока мощностей института не хватает на то, чтобы обеспечить вакциной всех желающих. На днях директор предприятия заявил, что в центре ведется модернизация, и к концу года они планируют выпустить еще 2,5 миллиона доз.