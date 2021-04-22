В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19

Число заразившихся коронавирусом россиян выросло. Оперативный штаб сообщил о 8 996 новых случаях.

Менее половины новых случаев – 13,2% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели и покинули больницы 8 934 человека, умерли от вызванных ковидом осложнений 397 пациентов.

Всего диагноз поставили жителям 85 регионов страны. Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Москве – 2 704. За минувший день госпитализировали 1 092 горожан. Скончались 54 пациента.

В первую пятерку регионов по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (682 случая), Московская область (590 случаев), Ростовская область (237 случаев), Нижегородская область (193 случая), передает оперштаб.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 4,7 миллиона человек. Вылечились 4,3 миллиона граждан. За весь период зафиксировали более 107 тысяч летальных исходов.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила о формировании двух "российских" штаммов COVID-19. Новые варианты получили названия "сибирский" и "северо-западный".

С 18 января этого года в России началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавирусной инфекции можно во всех регионах. Гражданам сегодня доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Также идет регистрация вакцины "Спутник Лайт".