Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи

Менее половины новых случаев в стране – 12,2% – не имеют клинических проявлений заболевания. За день выздоровели и покинули больницы 9 644 человека, умерли от вызванных ковидом осложнений 399 пациентов.
Напряженная ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве. Прирост в столице составил 1 988. По мнению специалистов, обстановка в городе ухудшилась из-за многочисленных нарушений масочного режима и новых мутаций коронавируса. Власти просят горожан быть более сознательными.
В первую десятку регионов также попали Санкт-Петербург (693 случая), Московская область (586 случаев), Ростовская область (234 случая), Нижегородская область (192 случая), Самарская область (189 случаев), Воронежская область (171 случай), Иркутская область (154 случая), Саратовская область (136 случаев) и Красноярский край (118 случаев).
Таким образом, общее количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,72 миллиона. Вылечились 4,35 миллиона россиян. С начала пандемии в стране зафиксировали 106,7 тысячи летальных исходов. Отметим, что Россия по-прежнему занимает пятое место в мире по количеству заразившихся ковидом.
Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила о формировании двух "российских" штаммов COVID-19. Она отметила, что выявленные мутации не входят в число тех, которые были ранее описаны иностранными специалистами. Эти варианты получили названия "сибирский" и "северо-западный". Пока не известно, защищают ли вакцины от новых мутаций.
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