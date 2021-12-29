В России за сутки коронавирус сразил 21 119 человек

В Москве выявили 1798 человек с ковидом. Вторая позиция у Санкт-Петербурга с 1526 зараженными. На третьей строчке Московская область, где опасную инфекцию диагностировали 1342 гражданам.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 932 пациента, сообщает RT. В столице отмечено 70 летальных исходов, в северной столице – 59, в Московской области скончались от ковида 49 человек. Всего коронавирус в России унес жизни 307 022 граждан. Излечились от COVID-19 за сутки 42 776 человек.
В общей сложности с начала пандемии болезнь победили 9 380 223 человека, передает телеканал "360". По последним данным, с начала пандемии зафиксировали 10 458 271 случаев ковидом.
Напомним, ранее специалисты сообщили, что из-за повышенной заразности штамма "омикрон" становится особенно опасен в транспорте и торговых центрах.