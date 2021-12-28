За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом

На этот раз по количеству инфицированных в лидеры вырвался Санкт-Петербург. В северной столице зафиксировано 1802 больных. Второе место у Москвы, здесь заболели 1705 человек. Третья строчка у Подмосковья (1574).
Как сообщает телеканал "360", за сутки в России зафиксировали 935 летальных исходов. Самая высокая смертность в столице, здесь умерли 73 человека. Всего за время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 306 090 россиян.
Стоит отметить, что за минувшие сутки зафиксирован минимальный прирост заболевших с середины сентября. По данным Общественной службы новостей, всего в России с начала пандемии корнонавируса зарегистрированы 10 млн 437 152 случаев инфекции.
Напомним, в России проходит кампания по массовой вакцинации от ковида. Граждане могут получить прививку либо препарата "Спутник V", либо "КовиВак". Правда, последнего на всех желающих пока не хватает, однако Центр Чумакова, где разработали вакцину, планирует увеличить производительные мощности.
Несмотря на то что прививка не дает 100-процентной гарантии того, что человек не заразится коронавирусом, высока вероятность легкого течения болезни. Стоит отметить, что ковид активно мутирует, сейчас по планете шагает штамм "омикрон", отличительная черта которого – высокая трансмиссия.