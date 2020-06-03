Названы необычные симптомы коронавируса у пожилых людей

Среди симптомов COVID-19 – бред, тахикардия, снижение артериального давления, конъюнктивит и делирий. Причем признаки коронавируса могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.
В методических рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. По последним данным, в нашей стране число случаев заражения COVID-19 превысило 432 000, 5 215 человек скончались, 195 000 вылечились.
Примечательно, что суточный прирост заболевших снижается третий день подряд. Однако ситуация с коронавирусом в России остается тревожной.
Напомним, ранее стало известно, что полная отмена введенных из-за коронавируса в России ограничений возможна летом следующего года. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления экономики, подготовленном правительством.
Как писали "Дни.ру", в России разрабатывается вакцина от COVID-19. Ее испытают на военных. Минобороны отобрало 50 военнослужащих-добровольцев. Среди них пять женщин.
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