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До вакцины: Попова сообщила о сроках карантина из-за коронавируса в России

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 200 тысячам человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, когда закончится карантин.
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Режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России действует с конца марта. Граждане истосковались по нормальной жизни, но вернется она, по всей видимости, нескоро.

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О том, когда закончится карантин, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Появившиеся из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии", – цитирует главу ведомства телеграм-канал "RT на русском".

Ранее на совещании с Владимиром Путиным глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Намалеи Александр Гинзбург озвучил примерные сроки создания вакцины от коронавируса. По его словам, завершить доклинические испытания планируется к 31 мая, после чего исследователи приступят к клиническим испытаниям. На это может уйти около двух недель, и в середине июня планируется государственная регистрация вакциеы, сообщил он.

Президент России Владимир Путин продлил режим всеобщей изоляции до 11 мая. Между тем глава государства дал главам регионов полномочия самим определять целесообразность продления или отмены ограничительных мер.

В Москве в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой мэр Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции до 31 мая. Также в городе введено обязательное ношение масок и перчаток на общественном транспорте, в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей.

Коронавирусом в России заразилось свыше 185 тысяч человек. За последние сутки выявлено более 10 тысяч заболевших. Последнюю неделю прирост стабилизировался примерно на одном уровне, что дало основания некоторым экспертам говорить о выходе на плато эпидемии.

8 мая 2020, 15:46

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Комарова Кристина
Ответить
Бред! Может вакцины и не будет!!! Или только для богатеев.
1

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