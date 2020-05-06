У Путина озвучили план по отмене карантина из-за коронавируса

По ее словам, режим всеобщей изоляции позволил сгладить пик заболеваемости. Необходимо сохранить позитивный тренд, который очевиден в ряде регионов, отметила Попова.
На первом этапе планируется разрешить занятия спортом на улице и работу объектов торговли ограниченной площади. На втором предполагается открытие объектов сферы услуг большей площади, начнут работу образовательные организации.
Третий этап предполагает открытие парков, скверов и предприятий сферы торговли без ограничений, а также всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания. При этом люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула Попова.
Решения об отмене карантина из-за коронавируса будут принимать главы регионов, сказала глава Роспотребнадзора. "В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть возобновлены", – предупредила она.
Решения об отмене карантина необходимо принимать исходя из реальной ситуации на местах, отметил президент Владимир Путин в ходе совещания. Неосторожность и поспешность могут обернуться срывом и откатом назад, предупредил глава государства.
Коронавирусом в России за последние сутки заразились более 10,5 тысячи человек. Общее число заболевших COVID-19 превысило 165 тысяч.
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