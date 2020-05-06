Путин призвал к осторожности при отмене карантина в России

Совещание Владимира Путина по коронавирусу оказалось посвящено сразу двум вопросам. Речь идет об обсуждении мер, принятых для борьбы с эпидемией, а также о проработке сценария постепенной отмены карантина в России.

Владимир Путин напомнил, что во время прошлого совещания по коронавирусу с главами регионов и членами правительства он просил профильные ведомства до 5 мая разработать сценарий постепенной отмены карантина в России. Он назвал это важнейшим вопросом на повестке дня.

Такая работа, добавил российский лидер, была проведена. И на совещании по коронавирусу 6 мая будут озвучены конкретные предложения по аккуратному и постепенному ослаблению ограничительных мер. "Также обращаюсь к главам всех регионов России и также напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации необходимо ща ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", – рассказал президент России.

"Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем", – добавил он. Тем не менее, подчеркнул Владимир Путин, необходимо иметь при себе обоснованный и выверенный с учетом мнения специалистов план действия. Это касается каждого региона России.

Российский лидер добавил, что в разных субъектах страны ситуация складывается по-разному. Где-то жесткие карантинные меры оправданы, и сама ситуация требует их сохранения. В других регионах ограничения можно начать смягчать.

"Вновь подчеркну – нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад", – подчеркнул Владимир Путин.

Все решения необходимо принимать исходя из реальной ситуации на местах, а также с опорой на оценку научного и экспертного сообщества. "Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", – предупредил президент России.