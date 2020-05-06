Путин призвал к осторожности при отмене карантина в России

Владимир Путин напомнил, что во время прошлого совещания по коронавирусу с главами регионов и членами правительства он просил профильные ведомства до 5 мая разработать сценарий постепенной отмены карантина в России. Он назвал это важнейшим вопросом на повестке дня.
Такая работа, добавил российский лидер, была проведена. И на совещании по коронавирусу 6 мая будут озвучены конкретные предложения по аккуратному и постепенному ослаблению ограничительных мер. "Также обращаюсь к главам всех регионов России и также напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации необходимо ща ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", – рассказал президент России.
"Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем", – добавил он. Тем не менее, подчеркнул Владимир Путин, необходимо иметь при себе обоснованный и выверенный с учетом мнения специалистов план действия. Это касается каждого региона России.
Российский лидер добавил, что в разных субъектах страны ситуация складывается по-разному. Где-то жесткие карантинные меры оправданы, и сама ситуация требует их сохранения. В других регионах ограничения можно начать смягчать.
"Вновь подчеркну – нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад", – подчеркнул Владимир Путин.
Все решения необходимо принимать исходя из реальной ситуации на местах, а также с опорой на оценку научного и экспертного сообщества. "Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", – предупредил президент России.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Хотели бы вернуть СССР?