Коронавирус мутировал: ученые обнародовали неутешительные данные

Исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США совместно с британскими учеными выявили новую мутацию коронавируса. Они отследили возникновение изменений белка Spike, который отвечает за проникновение вируса в человеческие клетки.



Ученые по всему миру день и ночь трудятся над разработкой вакцины от коронавируса. Однако новая мутация может помешать разработке спасительных препаратов, считают американские и британские исследователи.



Особую тревогу у ученых вызвала мутация Spike D614G. Она получила широкое распространение в Европе. Мутация может усиливать коронавирус и увеличивает шансы на повторное заражение.

Таким образом, коллективный иммунитет, на который так надеются специалисты по всему миру, может не выработаться. Результаты исследования о новой мутации коронавируса были опубликованы в репозитарии bioRxiv.

Ранее ученые из университета Кембриджа выяснили, что коронавирус разделился на три вида. Первый распространился в Китае, два других начали заражать людей в Европе и США.

Исследователи пока не делают позитивных прогнозов о ходе эпидемии коронавируса. Специалисты Центра по изучению инфекционных заболеваний при университете Миннесоты предположили, что пандемия продлится несколько лет. Все это время возможны новые вспышки инфекции, полагают исследователи.

Коронавирусом в России на 6 мая заразились более 165 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10,5 тысячи новых случаев, почти шесть тысяч – в Москве. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона, из них более трети – в США.