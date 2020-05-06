"Это безумие": известный врач высказался о продлении карантина из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался по поводу карантина из-за коронавируса. Он предостерег от превращения режима всеобщей изоляции в "безумный фетиш". Всю планету остановить нельзя, подчеркнул парламентарий.



Продолжение: Совещание Путина по коронавирусу 6 мая 2020 года. Онлайн

По его словам, если все остановить, то не нужны ни наука, ни медицинские службы. Принцип "прятаться от инфекции" бывший главный санитарный врач России назвал очень дорогостоящим вариантом борьбы с коронавирусом.

Подобными методами не пользовались даже в древности, подчеркнул специалист. "Делать фетиш из самоизоляции – это безумие", – констатировал он.

Кроме того, исследователи провели большую работу и выяснили о новом коронавирусе много нового, сказал Онищенко в комментарии ФАН. Ученые выявили группы риска и имеют четкое представление о проблемах, связанных с массовыми мероприятиями, приводит слова специалиста "Царьград".

Ранее Онищенко оценил перспективы отмены карантина из-за коронавируса в России. Он призвал граждан смотреть не на сроки, а соблюдать ограничительные меры.

Эпидемия коронавируса в России закончится тогда, когда выпишут последнего больного. После этого должно пройти два инкубационных периода по 14 дней, сказал специалист в беседе с НСН.

Судьба ограничительных мер из-за коронавируса в России будет обсуждаться на совещании у Владимира Путина 6 мая. Ранее глава государства поручил разработать план постепенного ослабления карантина и восстановления экономики.

Коронавирусом в России заболели свыше 165 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10,5 тысячи новых случаев. Число выздоровевших приблизилось к 20 тысячам.