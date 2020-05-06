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"Это безумие": известный врач высказался о продлении карантина из-за коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался по поводу карантина из-за коронавируса. Он предостерег от превращения режима всеобщей изоляции в "безумный фетиш". Всю планету остановить нельзя, подчеркнул парламентарий.

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По его словам, если все остановить, то не нужны ни наука, ни медицинские службы. Принцип "прятаться от инфекции" бывший главный санитарный врач России назвал очень дорогостоящим вариантом борьбы с коронавирусом.

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Подобными методами не пользовались даже в древности, подчеркнул специалист. "Делать фетиш из самоизоляции – это безумие", – констатировал он.

Кроме того, исследователи провели большую работу и выяснили о новом коронавирусе много нового, сказал Онищенко в комментарии ФАН. Ученые выявили группы риска и имеют четкое представление о проблемах, связанных с массовыми мероприятиями, приводит слова специалиста "Царьград".

Ранее Онищенко оценил перспективы отмены карантина из-за коронавируса в России. Он призвал граждан смотреть не на сроки, а соблюдать ограничительные меры.

Эпидемия коронавируса в России закончится тогда, когда выпишут последнего больного. После этого должно пройти два инкубационных периода по 14 дней, сказал специалист в беседе с НСН.

Судьба ограничительных мер из-за коронавируса в России будет обсуждаться на совещании у Владимира Путина 6 мая. Ранее глава государства поручил разработать план постепенного ослабления карантина и восстановления экономики.

Коронавирусом в России заболели свыше 165 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10,5 тысячи новых случаев. Число выздоровевших приблизилось к 20 тысячам.

Автор: 6 мая 2020, 14:04

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